Almeida ficha a Beatriz Pino, ex candidata de CS en Galicia y ex jefa de gabinete de Villacís

José Luis Martínez-Almeida sigue sumando talento procedente de Ciudadanos. El último nombre ha sido una de las más estrechas colaboradoras de la ex vicealcaldesa Begoña Villacís, la que fuera su jefa de gabinete, Beatriz Pino. Se trata de una periodista de formación que formó parte de la primera línea de Ciudadanos como candidata en Galicia. Sin embargo, fue derrotada con contundencia por Alberto Núñez Feijóo en 2020. Consiguió 9.840 votos, frente al PP de Feijóo, que logró su cuarta mayoría absoluta con 627.762 votos.

Fuentes del entorno de Almeida señalan que precisamente el fichaje procede del jefe de gabinete del alcalde, Óscar Romera. El trabajo cercano de este último con Pino, su homóloga en el gabinete de Villacís permitió que ambos tejieran una buena relación profesional.

«Muy ilusionada con esta nueva etapa profesional que empiezo bajo las órdenes de Almeida, un gran alcalde a la altura de la capital de España y con vocación de servicio público desinteresado. Gracias por esta oportunidad de trabajar para el mejor Madrid de nuestra historia», ha expresado en las últimas horas Pino.

Esta experta en comunicación, que entró en el Congreso de los Diputados como en la XIII Legislatura, se une a otros cuatro primeros espadas de Ciudadanos que han pasado de las filas de CS a las de Almeida. En primer lugar, Ángel Niño que formó parte de las listas del PP y ha entrado como concejal. Se le ha adjudicado la presidencia del distrito y la Concejalía delegada de Innovación y Emprendimiento. A continuación se conoció el destino de la ex edil Silvia Saavedra como directora general de Mayores. Finalmente, el también ex concejal Pepe Aniorte fue nombrado director de la Agencia Municipal para el Empleo. Por otra parte, numerosos cuadros intermedios se han mantenido en diferentes rangos del escalafón municipal. El edil de Urbanismo de Villacís, Mariano Fuentes, ha fichado por una constructora. Por otra parte, quedan tres ediles de distrito de CS que por ahora no se han integrado en las filas del gobierno consistorial.

Pino, como Marta Rivera de la Cruz, es otra gallega que mostraba su oposición a Feijóo, pero que finalmente se han integrado en las filas del Partido Popular y las instituciones que controlan. Rivera de la Cruz fue consejera autonómica de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid de la mano de Ignacio Aguado (CS), pero fue fichada por Isabel Díaz Ayuso. Tras la renovación total del Ejecutivo autonómico de esta última, Rivera de la Cruz ha pasado a concejal del mismo ramo de Almeida y es la número dos de la lista de Feijóo al Congreso de los Diputados en la circunscripción de Madrid. Suena como ministra si el PP logra derrotar a Pedro Sánchez este domingo.