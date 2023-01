El edil de Emprendimiento de Madrid: «Nuestro liberalismo dista mucho del sectarismo de Sánchez»

Ángel Niño (Villablino, 1984), concejal delegado del área de Innovación y Emprendimiento de Madrid, hace balance del mandato municipal al que sólo le quedan escasos cuatro meses. Sostiene que se ha implantado un modelo de ayuda a los nuevos negocios que es «el día y la noche» en comparación con la legislatura anterior. «Un concejal de Manuela Carmena me dijo que emprender es un invento neoliberal. No hicieron nada desde su infantilismo», declara en una entrevista en OKDIARIO. También afea que el Gobierno de España apenas ha dado pasos a favor de la puesta en marcha de nuevas ideas empresariales.

PREGUNTA: ¿Cómo han evolucionado las políticas de emprendimiento del Gobierno de Carmena a este?

RESPUESTA: La noche y el día. En el anterior mandato nadie pensó en el emprendimiento. No existía ni tan siquiera un concejal con las asignaciones de Emprendimiento e Innovación. No se activó ni una sola política de emprendimiento activa real. Mantuvieron lo que había. Un concejal de ese gobierno, ese infantil gobierno decía que el emprendimiento es un invento neoliberal y por eso no lo apoyaron. Los viveros de empresas estaban por debajo del 50% de ocupación. Ahora todos están por encima del 50% e incluso algunos están llenos desde hace tiempo.

P: ¿Qué le piden los emprendimientos de la ciudad?, ¿ha conseguido todas esas pretensiones?

R: Hemos abierto diferentes centros de innovación, uno de Inteligencia Artificial, entre otros. Piden actividades para ellos, sobre todo en esas fases iniciales. Necesitan un lugar en el que estar, formación, un entorno de emprendedores… El modelo liberal que tenemos en Madrid dista mucho de lo que hizo el infantilismo de Carmena y del sectarismo de Pedro Sánchez. Los emprendedores dicen que no se están llevando a cabo políticas por parte del Gobierno nacional para poder crecer. Tienen un país que lo único que busca es recaudar. Es un gran problema. El modelo que tenemos en la ciudad pedimos que se aplique al resto de España.

P: Podemos gobierna en Barcelona, ¿qué comparativa hace de las dos ciudades?

R: Soy de datos. Nosotros, desde el área de Emprendimiento, este año pasado hemos lanzado una subvención para atraer eventos internacionales por 1,5 millones. ¿Qué hace Ada Colau? Lo de la feria inmobiliaria en la que a unos inversores, que vienen a dejar su dinero en España, unos activistas les tiran pintura y el gobierno local dice: «Bueno, tampoco está tan mal». Son modelos totalmente opuestos.

P: ¿Qué le parece que las Agencias del Gobierno no se ubiquen en Madrid?

R: No tiene ninguna lógica. Todos tenemos claro que tanto la ciudad, como la región de Madrid, son economías que generan escala, atraen eventos muy grandes y que además hay suficiente industria. Puedes decir, «oye, es que hay otras ciudades que están empujando como Málaga». Puedo llegar a entenderlo. Pero no entiendo que se designe a dedo a dos ciudades, que casualmente son alcaldías del PSOE.

P: Siguiendo con el Gobierno de España, ¿qué valoración hace del trabajo del Alto Comisionado de la Nación Emprendedora?

R: Reconocer su Ley de Startups, al menos es algo. Pero, una anécdota personal: entré en el Gobierno del Ayuntamiento en 2019. Se realizó el primer South Summit y ahí Sánchez prometió esa ley que se pedía desde 2015. Prometió que antes de que acabara 2019 estaría. Tres años al final esperando. Además, gracias a la aportación de los emprendedores se ha evitado una ley inicial que hubiera destruido el modelo de los emprendedores. No han hecho mucho más.

Villacís, Almeida y Niño.

P: ¿Qué le parece la fiscalidad del Gobierno central?

R: Justo esta mañana leía en OKDIARIO que los españoles pagamos de media un 53% más que el resto de los europeos. Esto es inaceptable. ¿Por qué? Somos el único país que después de la pandemia no ha bajado los impuestos. Todos los países que han bajado los impuestos les ha funcionado. En la región de Madrid se han bajado los impuestos y cada vez se genera más empresas y más confianza empresarial. El Gobierno ha hecho totalmente lo contrario, más impuestos a empresas y trabajadores. Además, ha creado un impuesto, que creo que es ilegal, a las grandes fortunas. No tiene ningún tipo de cabida, más allá del marketing.

P: ¿Qué le parecen los candidatos socialistas Lobato y Maroto?

R: Tiene mucha lógica que si quieres en Madrid tener algún voto, no apoyes lo que está haciendo Sánchez con los independentistas. Sabemos lo que ha hecho con el delito de sedición, ese intento de asalto a la Justicia que no le ha salido bien… Respecto a Reyes Maroto, estamos a algo más de 100 días de las elecciones y sigue siendo ministra. Madrid tiene más de 3 millones de habitantes. Distritos como este –Ciudad Lineal–, 220.000 habitantes, como una ciudad grande de otras comunidades. Cualquiera que hemos cambiado de trabajo hay que prepararlo y no lo está haciendo. En las municipales los vecinos quieren conocer a la persona que van a votar.

P: ¿Cómo ve los navajeos que vive su partido, Cs?

R: Se decide el nuevo funcionamiento. Un modelo pedía negociar políticas con el PSOE y otra se cierra. Lo que tenemos que buscar es que el modelo liberal se quede en Madrid y se imponga en toda España. Conseguir entre todos –centro, centroderecha y liberales– sacar a Sánchez de Moncloa. Como sea. Es el objetivo de todos.

P: Con las encuestas, ¿cree que se reeditará el pacto PP+Cs o entrará Vox en ese gobierno?

R: Quedan más de 100 días. Todo puede cambiar. El modelo liberal aplicado estos años ha funcionado. Hay que reeditar políticas de emprendimiento que apoyen a las empresas, medidas sociales, políticas medioambientales, etc.