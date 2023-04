José Luis Martínez-Almeida empieza a pensar en su lista electoral. El alcalde de Madrid, que se presenta a por un segundo mandato, contará con todos sus concejales actuales siempre que quieran continuar. También incluirá a personas del equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y jefa del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y no descarta incorporar a concejales de Ciudadanos con los que ha gobernado estos cuatro años. El mantra es que la lista la integrarán «los mejores» y por eso se abre la puerta a fichajes del partido naranja para alcanzar una amplia mayoría electoral.

Tal como ha podido confirmar OKDIARIO, el regidor popular empezará a hablar la próxima semana, una vez que pase la Semana Santa, con la dirección regional y con la nacional del PP sobre su candidatura para el 28M. Las expectativas electorales son buenas y empiezan las quinielas. En este contexto, Almeida tranquiliza los ánimos y siempre que se le pregunta en público se remite a finales del mes de abril cuando conocerá la lista completa. Este miércoles en Málaga, donde ha participado en la procesión de La Paloma y ha compartido acto con Elías Bendodo, el alcalde ha desvelado un único detalle: de nuevo cerrará su lista el primer alcalde del PP en la capital, José María Álvarez del Manzano.

Hace cuatro años la situación fue diferente. Con Manuela Carmena en la Alcaldía, el candidato del PP arrancó muy pronto la campaña. Las elecciones también fueron en mayo y ya en enero se conocía que su número dos sería Andrea Levy, actual portavoz del grupo municipal popular y edil de Cultura. Ahora se apuesta por la gestión hasta el último mes previo a los comicios.

Las riendas de la campaña electoral las han asumido Inma Sanz y Borja Carabante. La primera, portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad, es la directora de campaña, y el edil de Medio Ambiente es el portavoz. Sanz, también vicesecretaria sectorial del PP madrileño, ya fue la directora de campaña de Almeida en 2019 y «obró lo que todo el mundo entendió que era un milagro», en palabras de Almeida. Estos dos ediles que forman el núcleo duro de la Alcaldía se da por descontando que tendrán puestos clave en la lista.

Como telón de fondo de estos días previos a la conformación de las listas están los movimientos de, al menos, dos concejales de Begoña Villacís que han dejado CS. Los ediles de Familias y Emprendimiento han cumplido con el paso previo que pedían desde el PP para que pasaran a formar parte del nuevo equipo de Almeida. Tras esta maniobra, fuentes de CS avanzan que cuando se tramite la baja pasarán a ser ediles no adscritos y se les pedirá el acta. No obstante, para esa expulsión del grupo Villacís necesita la firma de la mayoría de sus ediles, lo que no está claro que pueda pasar. Ángel Niño entró como afín de Ignacio Aguado y Pepe Aniorte era asesor de temas sociales de CS en el mandato anterior y Vilacís apostó por él. No obstante, el distanciamiento era evidente y muchos daban por hecho que no

El equipo de Almeida ha apuntado este miércoles que confía en que la baja de CS de los ediles Pepe Aniorte y Ángel Niño no afecte al «buen funcionamiento» del Gobierno madrileño. Inma Sanz ha insistido en que la lista electoral del PP para el 28M incluirá «a los mejores para alcanzar esa amplia mayoría». Por su parte, la vicealcaldesa ya dijo que, a su juicio, si PP fichaba a alguno de sus ediles, sería una «traición» después de haber demostrado «lealtad» durante todo el mandato.