José María Álvarez del Manzano (Sevilla, 1937) forma parte de la mejor historia del PP. Este año se han cumplido treinta desde que se convirtiera en alcalde de Madrid, el primero del PP. Su triunfo anticipó el vuelco político que se produciría después en la Comunidad y el Gobierno de España. Abandonó la vara de mando doce años después, no porque los madrileños le dieran la espalda (ganó tres veces por mayoría absoluta) o por que fuera derrotado en unas primarias (entonces no existían). «María Eulalia llevaba años exigiéndome que lo dejara», recuerda. Ahora asiste atónito a la pugna por el liderazgo del PP en Madrid.

PREGUNTA.- Menudo espectáculo, ¿no?

RESPUESTA.- El votante del PP no entiende que pueda haber una disensión entre dos personas extraordinarias que están gestionando muy bien y que están demostrando que se puede gobernar con tranquilidad. Créeme, yo tengo contacto con ambos y ninguno quiere tener ninguna relación negativa con el otro, sino lo contrario. Tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez-Almeida gestionan lo suyo, pero coordinan muy bien sus actuaciones.

P.-La cuestión es si a Génova no le agrada la idea de que Ayuso pueda ser a la vez presidenta del partido y está utilizando al alcalde para socavar su proyección.

R.- Yo no puedo llegar a tanto. El problema está mal enfocado. Si tiene que haber primarias en Madrid, porque los estatutos del partido lo dicen, pues que sean con Ayuso y otro candidato que no sea José Luis.

P.- ¿Cómo?

R.- El alcalde no debe meterse en este lío. Ser alcalde de Madrid es muy importante. A Alberto [Ruiz-Gallardón], cuando le nombraron ministro, le dije: “¡Qué pena, desciendes de alcalde a ministro!”. Porque creo que el alcalde de Madrid es más importante que un ministro. Mandas mucho más y tienes una mayor responsabilidad. Por eso creo que José Luis tiene que dedicarse a ser alcalde. No puede ser otra cosa que alcalde. Yo no quise nunca ocupar otros cargos. No quise estar siquiera de diputado en el Congreso, como Tierno Galván, por ejemplo. Yo quería ser alcalde, solamente alcalde, que es más que suficiente, y dedicarme en cuerpo y alma. Eso es lo que tiene que hacer el alcalde de Madrid. José Luis también.

P.- Entiendo entonces que tampoco le parece una fórmula institucionalmente aseada el hecho de que el alcalde de Madrid sea a la vez portavoz nacional del PP.

R.- No me gusta. Se lo dije en su momento a José Luis. La portavocía del partido le distrae de las funciones municipales. Él tiene capacidad para eso y para más. Sin embargo, creo que no debe ser más que alcalde.

P.- ¿Usted lo hubiera aceptado si se lo hubiera pedido Aznar?

R.- No. Y fíjate que Alberto tampoco lo hizo. Nunca quisimos meternos en ese planteamiento.

P.- ¿Está justificado que Génova discuta a Ayuso lo que consiente a Juanma Moreno en Andalucía o a Feijóo en Galicia: ser presidenta del partido y del Gobierno regional a la vez?

R.- No creo que la dirección nacional esté en un planteamiento de imponer, sino de que existan unas primarias. Ayuso es una persona que ha demostrado una competencia extraordinaria. Fíjate que yo al principio desconfié de ella. No la conocía bien y para mí ha sido una revelación extraordinaria. Ha sabido conectar con la gente. Tiene una capacidad de afrontar los problemas con decisión y valentía. Gestionó perfectamente todo el problema tremendo de la pandemia. ¿Tiene condiciones para ser presidenta de la Comunidad? Sin duda alguna. ¿Tiene condiciones para presidir el partido? Pues también.

P.- ¿Y el alcalde no?

R.- No es cuestión de condiciones, que las tiene. Pero el cargo de presidente del partido le cuadra más a la presidenta de la Comunidad.

P.- Explíquelo.

R.- El alcalde tiene limitado su espacio. Es alcalde de Madrid y Madrid no es la comunidad entera. La comunidad abarca mucho más, no sólo la capital. Por eso hay tantos presidentes de las comunidades que son a la vez los presidentes del partido en el territorio. En ellos cuadra mejor la figura de líder del partido.

P.- ¿No es llamativo que las dos veces que la dirección nacional del PP ha puesto trabas a que el liderazgo autonómico recaiga sobre la inquilina de Sol haya sido con Esperanza Aguirre y Ayuso, ambas con indisimulado perfil y proyecto propio?

R.- Pero fíjate, sin embargo, que tienen una raíz distinta. Isabel es una apuesta personal de Casado. Esperanza no era una apuesta personal de Rajoy. Ya estaba. Esperanza tenía ya un currículum dilatado y no era una apuesta, sino una elección que se hizo por parte de los militantes y no directamente por la presidencia.

P.- ¿Cómo cree que reaccionarían los votantes del PP en Madrid en el caso de que la pugna abierta acabase con Ayuso derrotada por Génova?

R.- Es que no quiero entrar en esa dinámica.