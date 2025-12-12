Qué son los arcos SAR: el misterioso fenómeno rojo que cada vez se observa más

Los arcos SAR, un acrónimo en inglés de “Stable Auroral Red arc”, que significa “arco rojo auroral estable” son un fenómeno muy llamativo. A primera vista, muchos los confunden con auroras boreales, pero en realidad son un fenómeno distinto y fascinante. ¿Qué son y qué implican para el planeta?

Las auroras boreales

Una aurora boreal común se produce cuando hay partículas cargadas procedentes del Sol. Estas son guiadas por el campo magnético terrestre y chocan con los gases de nuestra atmósfera, a una altura de entre los 100 y 300 kilómetros.

Esa colisión “excita” los átomos de oxígeno y nitrógeno; estos, al volver a su estado normal, emiten destellos de luz verde, púrpura o roja, en formas ondulantes. El arco SAR funciona con un mecanismo diferente y más sutil. No lo generan las partículas solares que impactan directamente, sino el calor.

Los arcos SAR

Durante una tormenta solar intensa, una gran parte de la energía liberada se disipa en una región del espacio que rodea la Tierra, la cual es conocida como el anillo de corriente de plasma, a gran altura. Este anillo se calienta drásticamente.

El calor viaja luego a lo largo del campo magnético terrestre hasta alcanzar la ionosfera. Allí, calienta los electrones del oxígeno atómico. Tales electrones, excitados por la temperatura y no por un choque violento, emiten una luz de un rojo muy puro y específico.

El resultado es un arco o banda de color carmesí, perfectamente definido y horizontal. Este puede extenderse miles de kilómetros de este a oeste y mantenerse durante horas sin presentar cambios. A diferencia de las auroras dinámicas, los arcos SAR no bailan ni se ondulan. Permanecen fijos en el cielo.

Un fenómeno en aumento

Se ha detectado creciente presencia de este fenómeno. Esto se debe a la feliz confluencia de dos factores: la actividad solar y la tecnología. Veamos.

El ciclo solar

Los arcos SAR necesitan tormentas geomagnéticas de cierta intensidad y duración para formarse. Durante el último mínimo solar (entre 2017 y 2020), la actividad del Sol era muy baja. Sin embargo, ahora nos encontramos en el pico del Ciclo Solar 25, que está siendo más activo de lo previsto.

En los últimos dos años, las tormentas geomagnéticas moderadas o fuertes han sido frecuentes. Las grandes tormentas de mayo y octubre-noviembre de 2024, generaron arcos SAR visibles desde latitudes inusualmente bajas, como el sur de Europa, Florida o incluso México.

El avance de la tecnología

La luz roja que emiten los arcos SAR es normalmente muy tenue para el ojo humano. En el pasado, solo podía ser detectada con instrumentos científicos especializados. Hoy, la proliferación de cámaras digitales modernas, con una sensibilidad extraordinaria, permite captar con claridad estos colores débiles mediante exposiciones prolongadas.

Características de los arcos SAR

Si estás observando el cielo durante una noche de actividad geomagnética, estas son las señas para identificar un arco SAR:

Color . Rojo intenso y uniforme. A veces presenta una fina línea verde en su borde inferior.

. Rojo intenso y uniforme. A veces presenta una fina línea verde en su borde inferior. Forma y posición . Se ve como una banda o arco horizontal, paralelo al horizonte. Se encuentra a una altura mucho mayor que las auroras comunes. Frecuentemente se le ve por encima de estas.

. Se ve como una banda o arco horizontal, paralelo al horizonte. Se encuentra a una altura mucho mayor que las auroras comunes. Frecuentemente se le ve por encima de estas. Comportamiento . Es estable. No se mueve, no pulsa ni cambia de forma rápidamente. Puede permanecer visible durante gran parte de la noche.

. Es estable. No se mueve, no pulsa ni cambia de forma rápidamente. Puede permanecer visible durante gran parte de la noche. Momento de aparición. A menudo se hace visible después del pico de la tormenta, cuando la actividad auroral más elevada ya ha disminuido.

Los arcos SAR son completamente inofensivos para la vida en la Tierra. Son un fenómeno luminoso pasivo que ocurre a gran altitud. De hecho, en la mayoría de los casos, no son visibles a simple vista y solo se detectan plenamente a través de fotografías de larga exposición.

Por qué los arcos SAR son rojos

El intenso color rojo es una de las claves para entender este fenómeno. Los arcos SAR se producen a altitudes muy elevadas, generalmente entre los 300 y 500 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. A esas alturas, el oxígeno presente en la atmósfera se comporta de una manera muy particular.

Cuando ese oxígeno es excitado por procesos energéticos asociados a tormentas geomagnéticas, emite luz roja. A diferencia de las auroras tradicionales, aquí no hablamos de partículas solares chocando directamente con la atmósfera, sino de un calentamiento extremo del plasma en la magnetosfera terrestre. Ese calor se transmite a la ionosfera y da lugar a la emisión rojiza tan característica.

Cuándo y dónde se pueden observar

Ver un arco SAR no es algo habitual. No aparecen todas las noches ni durante cualquier tormenta solar. Suelen producirse en momentos de actividad geomagnética moderada o intensa, y lo curioso es que pueden verse en latitudes medias, más al sur de donde normalmente se observan auroras.

Muchas detecciones recientes han sido casi accidentales. Fotógrafos nocturnos han captado estas franjas rojas sin saber qué eran, confundiéndolas con nubes iluminadas, reflejos urbanos o incluso incendios lejanos. Las cámaras de larga exposición han sido clave para revelar un fenómeno que a simple vista puede pasar desapercibido.

Un fenómeno relacionado con la actividad solar

El interés por los arcos SAR ha crecido al mismo tiempo que el seguimiento de otros eventos astronómicos populares, como las conjunciones planetarias, las lluvias de meteoros de diciembre o la observación de planetas como Marte, Saturno o Mercurio al amanecer. Aunque estos fenómenos son muy distintos entre sí, todos ayudan a comprender mejor la relación entre el Sol, el sistema solar y la Tierra.

