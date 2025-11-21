Luces de Navidad en Barcelona 2025: cuándo se encienden, horario y las mejores calles

La Navidad está más cerca que nunca, y Barcelona ya se prepara para el tradicional encendido de las luces. Como todos los años, este momento viene acompañado de algunas novedades. Estará organizado por Brava Arts y dirigido por Pep Antón Gómez, combinando una danza aérea con una instalación lumínica de gran formato y música en directo, interpretada por un coro de 40 voces.

Cuándo se encienden las luces de Navidad en Barcelona

El acto principal tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 18.00 horas en el paseo de Gràcia. En este mismo sitio, se celebrara un espectáculo inaugural que marcará el inicio de la campaña navideña en Barcelona. El coro mencionado previamente interpretará ‘Un cor que batega’, el villancico oficial de la ciudad. El Ayuntamiento también ha informado sobre las posibles afectaciones de tráfico provocadas por este acto.

Las mejores calles para ver las luces de Navidad 2025 de Barcelona

La principal novedad de este 2025 es la iluminación de la Vía Laietana, que, tras completar una larga reforma, estrenará decoración navideña. De esta manera, la emblemática artería que conecta el Puerto con el Eixample volverá a cobrar protagonismo tras más de tres años de obras.

Además, en varios puntos de la ciudad se instalarán este año propuestas diseñadas por cinco estudios seleccionados en un concurso de ideas organizado por el Ayuntamiento junto a ADI-FAD. Estas nuevas creaciones podrán disfrutarse en espacios emblemáticos como la plaza de Catalunya, la Gran Via, la calle Aragó, el paseo de Sant Joan y la Via Laietana.

Asimismo, el paseo de Gràcia incorporará este año un nuevo árbol monumental inspirado en la obra de Antoni Gaudí. La instalación, que alcanzará los 12 metros de altura y estará rematada por una réplica de la estrella de la Sagrada Família, se ubicará en los Jardinets de Gràcia. El proyecto es fruto de una colaboración entre la Associació Passeig de Gràcia y Casa Seat.

Horario de las luces de Navidad en Barcelona

Las luces estarán funcionando hasta el 6 de enero de 2026 y ampliarán sus horarios respecto a años anteriores:

De domingo a jueves : de 17:30 a 1:00 h

: de 17:30 a 1:00 h Viernes y sábados : de 17:30 a 2:00 h

: de 17:30 a 2:00 h Días especiales (24, 25 y 31 de diciembre, y 5 de enero): de 17:30 a 2:00 h

¿A qué hora es el espectáculo de luces de la Casa Batlló?

Coincidiendo con el encendido navideño de Barcelona, Casa Batlló activará su iluminación especial el sábado 22 de noviembre a las 19:00, con varias proyecciones consecutivas cada 30 minutos hasta las 21:30. A partir del domingo 23 de noviembre y hasta el 6 de enero, el espectáculo lumínico podrá verse diariamente entre las 18:30 y las 21:30. Cada pase tendrá una duración aproximada de tres minutos.

Hasta cuándo están encendidas las luces de Navidad en Barcelona

Las luces de Barcelona permanecerán encendidas hasta el 6 de enero de 2026 en los horarios mencionados anteriormente.