Lluvias y nieve: METEOCAT avisa de las zonas de Cataluña que deben extremar la precaución hoy

Meteocat avisa de las zonas de Cataluña que deben extremar la precaución hoy, llegan lluvias y nieve con fuerza. Es importante estar pendientes de estos cambios que acabarán siendo los que nos golpearán con mucha fuerza. Esta comunidad autónoma es una de las más afectadas por una situación que puede cambiarlo todo, sin duda alguna, nos enfrentamos a un cambio que será el que nos golpeará de lleno. Es momento de esperar lo inesperado en estos puntos donde las lluvias y la nieve serán una realidad.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que el tiempo puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en unos días de transformación. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que hasta este final de noviembre no habíamos ni visto llegar, con ciertos detalles que puede acabar siendo esencial.

Nieve y lluvias llegan

Llegan lluvias y nieve a toda velocidad, con lo cual, tocará estar muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial. En esta época del año en el que todo puede ser posible, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos darán más de una sorpresa.

Estaremos muy pendientes de estos cambios que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa y que hasta la fecha no sabíamos. Este otoño se ha convertido en uno de los más suaves que hemos tenido en los últimos tiempos.

El aumento de las temperaturas ha dejado algunos cambios que pueden acabar convirtiéndose en algo realmente sorprendente. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a descubrir lo mejor de un giro radical que hasta el momento desconocíamos.

La última semana el descenso de las temperaturas ha sido considerable, con más de una sorpresa inesperada que puede acabar siendo la que nos golpeará de lleno. Es momento de apostar por lo que está a punto de pasar en breve, con la mirada puesta a unos cambios esenciales. La lluvia y la nieve acabará haciendo acto de presencia.

El aviso de Meteocat en estas zonas de Cataluña

Estas zonas de Cataluña se preparan para un aviso de Meteocat, un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo va cobrando protagonismo.

Tal y como explican estos expertos de la AEMET: «Cielo nuboso. Se esperan precipitaciones en la vertiente norte del Pirineo durante la segunda mitad del día, que también serán probables en la vertiente sur y en el prelitoral y la Depresión Central de Tarragona de forma más débil y dispersa. La cota de nieve en Pirineos comenzará en torno a 2000 m y descenderá a 1200-1400 m a últimas horas. Temperaturas mínimas en ascenso excepto en el Pirineo más occidental y este ascenso será notable en Barcelona y Girona; máximas en ascenso en el litoral de Girona, en descenso ligero en el cuadrante noroeste y en ascenso ligero en el resto. Heladas débiles en Pirineos. Viento flojo con intervalos de moderado de componente oeste, que tenderá a girar a componente norte en el Pirineo y Ampurdán a últimas horas».

El resto de España se prepara para estos cambios que pueden ser claves en estas próximas jornadas: «Un frente asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo dejará cielos nubosos a cubiertos en la Península y abundantes nubes altas en Baleares, abriéndose algunos claros en el entorno mediterráneo a partir del mediodía. A su paso dejará precipitaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia, que durante la tarde se irán extendiendo hacia el sur, afectando de una forma más moderada al resto de la Península, pudiendo llegar al final del día también a las islas Baleares. Se esperan acumulaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia con precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes y sin descartar alguna tormenta aislada. En Canarias, cielos poco nubosos en general, excepto en las islas más occidentales al final del día cuando pueden estar nubosos sin descartar precipitaciones débiles en los nortes. Se espera calima en las islas más orientales. Posibles brumas en zonas altas asociadas al paso del frente y nieblas en zonas del interior sur por la mañana. Máximas en descenso en el extremo norte y en zonas altas de la mitad sur peninsular y ascensos en el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares. Mínimas en descenso en el noroeste y Pirineos y en ascenso en el resto de la Península, que puede notable en gran parte del interior sur y vertiente mediterránea. En Canarias, ascensos de las mínimas como de las máximas pudiendo subir las mínimas de forma notable en cumbres y medianías de Gran Canaria y Tenerife».