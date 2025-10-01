Valjent-Raíllo, la pareja eterna: el sábado jugarán su partido 550 con el Mallorca

Martin Valjent y Antonio Raíllo forman la pareja eterna: el sábado jugarán en San Mamés su partido 550 con la camiseta del Mallorca. Será el 300 del cordobés y el 250 del eslovaco, que llevan juntos como titulares desde la temporada 18-19 en Segunda División. Ningún otro dúo en la historia del club había sido tan prolífico y, además, parece que les queda a ambos bastante recorrido por delante.

Valjent y Raíllo acaban de comenzar la que será su octava temporada jugando juntos, siempre como titulares. Ha habido épocas, tanto con Aguirre como con Arrasate, en las que se ha utilizado un sistema de tres centrales, pero también en ese caso el eslovaco y el cordobés han sido indiscutibles para sus entrenadores, como lo fueron antes para Luis García Plaza y Vicente Moreno. De hecho, no se entiende el Mallorca moderno sin ellos dos en el eje de la defensa.

¿Se les puede considerar ya la mejor pareja de la historia? La más duradera desde luego, pero a partir de aquí todo depende de los gustos personales de cada uno porque desde luego en el Mallorca ha habido grandes dúos de defensas. Doro y Bolao formaron en los 60 la primera gran pareja de centrales. Luego se les unió Bernat Sans, que llegó a jugar con los dos y, ya en épocas modernas, nos encontramos con el dúo formado por Vulic y Fradera que llevó al Mallorca a ser el equipo menos goleado de Primera en la temporada 89-90.

De ahí pasamos al dúo Siviero-Marcelino, Nadal-Siviero o Nadal-Niño, pareja titular en la final de la Copa del Rey de 2003. Tampoco podemos olvidarnos del equipo que formaron Nunes y Ballesteros o Nunes e Iván Ramis, y aún quedapara para los nostálgicos la pareja Gallardo-Sabido que llevó al Mallorca a Primera tras 13 años de ausencia. Es realmente difícil decantarse por cuál ha sido la mejor.

Sea como sea los números avalan a Valjent y Raíllo, que en Bilbao llegarán a la cifra redondo de 550 partidos. Una estadística fabulosa a la que ninguna otra pareja se acercó jamás, y que les convierte en verdaderas leyendas de la historia contemporánea del Mallorca. En San Mamés escribirán otro capítulo.