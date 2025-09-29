Raíllo, histórico: en San Mamés jugará su partido 300 con el Mallorca

Antonio Raíllo escribirá una nueva página en la historia del Mallorca el próximo sábado en el estadio de San Mamés al convertirse en el sexto jugador del club que alcanza los 300 partidos oficiales. El defensa central cordobés disputó este pasado fin de semana ante el Alavés su encuentro número 299, por lo que, de no mediar lesión o enfermedad durante estos días, va a celebrar en Bilbao una efemérides que sólo han alcanzado Paco Soler, Miquel Ángel Nadal, Javier Olaizola, Bernat Sans y Rafa Gallardo.

Raíllo, que acaba contrato en 2026, aunque desde hace meses se encuentra en avanzadas negociaciones con el club para renovar, tal y como adelantó OKBALEARES, se confirma así como una de las leyendas de la historia del Real Mallorca, club al que llegó procedente de la Ponferradina en el verano de 2016, aunque en realidad sus derechos pertenecían al Espanyol. El fichaje de Raíllo fue una apuesta personal del ex-director deportivo Javier Recio, que le conocía de su etapa en el equipo blanquiazul.

El defensor no entró con buen pie en el Mallorca ya que esa misma temporada acabó con el humillante descenso a Segunda División B. Sin embargo siguió vinculado al proyecto, desoyendo ofertas del exterior de superior categoría, y a partir de ese momento se convirtió en una pieza fundamental del vestuario, siendo clave en el ascenso inmediato a Segunda A (17-18) y en el de la siguiente temporada a Primera (18-19).

Durante estos años ha estado a punto de marcharse en varias ocasiones ya que tuvo ofertas importantes del extranjero, tanto de la Liga inglesa como de la italiana, pero el club siempre consiguió retenerle y esa es la idea de cara al futuro, con el plan incluso de que pase a formar parte del organigrama deportivo de la entidad cuando cuelgue las botas. Raíllo cumplirá dentro de pocos días (el ocho de octubre) 34 años de edad.

Top 10 del Mallorca