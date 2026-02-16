Ses Salines acoge la conferencia de Pedro García Aguado sobre el reto de educar hoy

El Ayuntamiento de Ses Salines sigue reforzando su compromiso con la educación y el apoyo a las familias con una nueva acción del Programa Faro, impulsado por la concejalía de Educación y Primera Infancia.

El próximo 13 de marzo, el Auditorio de l’Esponja acogerá la conferencia El reto de educar hoy a cargo de Pedro García Aguado, conocido divulgador y referente en educación emocional y convivencia familiar.

La charla, dirigida a padres, madres y jóvenes, abordará los principales retos educativos actuales, la comunicación dentro de la familia, la gestión de conflictos y el acompañamiento de los adolescentes, e incluirá un coloquio posterior con el público.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Faro, que durante este curso está desarrollando conferencias, talleres y acciones de sensibilización en coordinación con los centros educativos del municipio, con temáticas como el uso de pantallas, la prevención de riesgos, los servicios sociales o la convivencia familiar, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

La regidora de Educación y Primera Infancia, Patricia Mesquida, asegura que con el Programa Faro quieren dar herramientas reales a las familias y a los jóvenes. «Educar hoy es más complejo que nunca y por eso apostamos por profesionales de primer nivel que ayuden a orientar, escuchar y acompañar», afirma la concejal.

Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, destaca que «invertir en educación y en apoyo a las familias es invertir en el futuro del municipio. Este tipo de iniciativas refuerzan la cohesión social y demuestran que el Ayuntamiento está junto a las personas en los temas que realmente importan».

La conferencia se celebrará a las 19.00 horas en el Auditorio de l’Esponja, con entradas disponibles a ticketib.com.