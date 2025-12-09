El Ayuntamiento de Ses Salines presenta un presupuesto histórico de 9,3 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de Ses Salines ha presentado y aprobado este martes el Presupuesto General para el 2026, que asciende a 9,3 millones de euros y que tiene como objetivo principal garantizar la continuidad de los servicios municipales y la gestión responsable de los recursos públicos, según ha explicado el alcalde Guillem Mas durante su intervención en el Pleno.

El primer edil del PP ha destacado que este presupuesto se presenta sin préstamos ni incorporación de nueva deuda, sosteniéndose únicamente con los recursos propios y las transferencias corrientes a otras administraciones.

El grueso del presupuesto se dedica a garantizar el funcionamiento ordinario del municipio, con un total de 9.065.187 euros en operaciones corrientes. Las inversiones reales ascienden a 301.501 euros, correspondientes a las operaciones de capital previstas para el 2026, ha detallado el consistorio saliner en un comunicado.

El alcalde ha asegurado que este presupuesto «significa estabilidad y continuidad para los ciudadanos de Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi» y permite mantener servicios esenciales como la recogida de residuos, el mantenimiento de calles, la educación, la cultura, el deporte, la seguridad, los servicios sociales, el turismo y el medio ambiente.

Mas ha remarcado que se trata de unas cuentas donde «cada euro está asignado a su lugar, cada partida está detallada y todo es perfectamente transparente», asegurando que toda la información coincide exactamente con los documentos económicos oficiales.

El documento define un presupuesto que, según el alcalde, «no improvisa, no genera incertidumbres y garantiza que los servicios públicos funcionen». También ha puesto en valor que Ses Salines y la Colònia «son dos núcleos que forman un gran municipio y este presupuesto es la herramienta para seguir avanzando».

Además, ha señalado que durante el año 2026 el municipio continuará trabajando en varios proyectos ya previstos por las concejalías, que se ejecutarán de manera acordada con los recursos disponibles.

Este presupuesto destaca también por el espaldarazo a todas las asociaciones, clubes deportivos y tejido comercial del municipio, por lo tanto, ha apuntado Guille Mas, «este presupuesto no es de un partido ni de un gobierno, es una herramienta al servicio del municipio».

También ha querido agradecer «el trabajo de los servicios municipales y de todos los trabajadores del Ayuntamiento», incluyendo funcionarios, brigada municipal, Policía Local y personal de limpieza y atención a la ciudadanía, destacando que «cada día hacen posible que este Ayuntamiento continúe avanzando».