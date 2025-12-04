Ses Salines presenta una programación festiva de más de 30 actos hasta Sant Antoni

El Ayuntamiento de Ses Salines ha presentado el programa de actividades de Navidad, Fin de año, Reyes y Sant Antoni 2026, una agenda festiva que este año supera la treintena de actos y que se extenderá a lo largo de casi mes y medio, tanto en Ses Salines como en la Colònia de Sant Jordi.

Se trata de una programación diversa, inclusiva e intergeneracional que combina tradición, cultura, música, teatro, actividades familiares, actos religiosos y propuestas sociales y deportivas, explica el consistorio saliner en un comunicado.

El inicio oficial de las fiestas será el 5 de diciembre, con el tradicional Encendido de Luces de Navidad, que dará el pistoletazo de salida a una secuencia de actividades que incluye mercadillos, conciertos, talleres para niños, actividades culturales y la proyección del documental 100 años de turismo dentro del marco del Centenario.

Uno de los acontecimientos destacados es el Mercadillo de Navidad de Ses Salines, con exhibiciones, espectáculos infantiles, la llegada de Papá Noel y un concierto protagonizado por jóvenes talentos del municipio. En la Colònia, la programación incluye talleres de Navidad, la llegada de Papá Noel con el trenecito y actividades lúdicas pensadas para las familias.

La música y el teatro también tienen un papel destacado, con conciertos especiales y dos funciones de la obra Los Reyes, con actores y actrices de Ses Salines dirigidos por Antoni Gomila. Además, el mes de enero incluye un concierto homenaje a Miquel Ribesi un espectáculo de magia coincidiendo con el Día Internacional del Mago.

Las fiestas seguirán con la celebración de Fin de año, que contará con campanadas infantiles, actividades de animación y actos de celebración tanto en Ses Salines como en la Colònia. El año nuevo empezará con el tradicional primer capfico y la recogida de cartas para los Reyes de Oriente.

El calendario terminará con las Fiestas de Reyes y los actos solemnes de Sant Antoni, con correfoc, torrada popular, beneïdes y foguerons. Tanto en Ses Salines como en la Colònia, Sant Antoni mantendrá su esencia como una de las celebraciones más arraigadas y participativas del municipio.

Además, la programación de invierno incorpora excursiones organizadas por el grupo Ja Arribaaam??, la San Silvestre Solidaria a beneficio de ASPANOB y varias actividades culturales para poner en valor el patrimonio y la identidad de Ses Salines.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado que «este programa es un reflejo del dinamismo de nuestro pueblo y del compromiso que tenemos con la gente y la programación de actividades para todas las edades, en cualquier época del año. Más de 30 actoss que nos permitirán celebrar juntos la tradición, como son las fiestas de Navidad y nuestras grandes fiestas de Sant Antoni»