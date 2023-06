Podemos no se ha presentado en la mañana de este lunes a la reunión convocada por la candidata del PP al Govern, Marga Prohens. La líder del PP ha podido celebrar reuniones con todas las formaciones que han conseguido representación en el Parlament menos con Podemos, que no ha acudido a la cita. Falta también la reunión con Més per Menorca, que está prevista para este martes. Mientras, Més per Mallorca ha anunciado su voto en contra de Prohens en la sesión de investidura.

La reunión de Prohens con los representantes de Podemos estaba prevista a las 13,30 horas pero a primera hora la formación morada ya ha anunciado que no acudiría, sin dar más explicaciones.

Podemos cosechó el 28 de mayo un tremendo fracaso al quedarse sólo con un diputado de los seis que tenía. La única representante de Podemos es la candidata de Menorca, Cristina Gómez, que estaba previsto que acudiera a la reunión. La candidata de la formación al Govern, Antònia Jover, no resultó elegida. Jover es también la presidenta en funciones de Podemos en Baleares.

El pasado jueves la Ejecutiva de Podemos anunció que presentaría su dimisión pero la misma de momento no se ha hecho efectiva.

Por su parte, el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha confirmado este lunes que su formación votará en contra de la investidura de Marga Prohens puesto que desde el PP «no existe el compromiso de aislar a Vox».

En declaraciones a los medios después de reunirse con Prohens, Apesteguia ha señalado que Més veía «necesario un compromiso por parte de todas las fuerzas para aislar a Vox en todas las instituciones» y que «este compromiso por parte del PP no existe». Por este motivo, ha explicado, no se plantean «ningún otro escenario que el voto en contra».

Además, el coordinador de la formación independentista ha dicho que el PP ha pedido su abstención en la investidura pero que el partido ha reafirmado su voto en contra, afirmando que es «el voto natural de Més».

Apesteguia también ha señalado que espera «que en esta tierra no haya gente de Vox gestionando consellerias» y ha asegurado que en el caso de que sea así, Més responderá «con la máxima contundencia y beligerancia». En este sentido, ha advertido que el PP «tampoco ha descartado llegar a acuerdos con Vox» que, ha insistido, era su línea roja para abrir el «escenario extraordinario» de la abstención.