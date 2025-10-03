El Mallorca, con la mosca tras la oreja por la crisis del Athletic

A pesar de que los números hablan por sí solos, el Mallorca no se fía en absoluto de la presunta crisis del Athletic, equipo al que visitará mañana en el estadio de San Mamés. Los de Arrasate buscan su primer resultado positivo fuera de casa ante un rival que ha perdido cinco de los seis últimos partidos que ha disputado, mientras que el otro lo empató en su campo ante el colista Girona. Parece una ocasión propicia, pero en algún momento deben despertar los de Valverde, que fueron goleados el miércoles en Alemania por el Borussia Dortmund.

El Athletic está pendiente de la recuperación del internacional Nico Williams, que se lesionó jugando con España y que lleva seis partidos fuera del equipo. Exactamente el tiempo que llevan sin ganar los bilbaínos, que esperan como agua de mayo al delantero. Nico ha intentado volver en un par de ocasiones, pero nunca ha podido llegar. Ahora intentará forzar para estar ante el Mallorca, al igual que Berenguer, que también es duda. En cambio el que no estará con toda seguridad es el media punta internacional Oian Sancet, que es baja segura.

Tampoco el Mallorca puede contar ni mucho menos con todos sus efectivos. Es más, su situación es incluso peor que la del Athletic ya que sufre una verdadera plaga de bajas y no podrá contar con cinco futbolistas de su plantilla este próximo sábado en San Mamés ante el Athletic de Bilbao: Kumbulla, Omar Mascarell y Asano están lesionados, Virgili está en Chile con la selección sub20 y Dani Rodríguez sigue apartado. Es más, no se espera a los cuatro primeros hasta después del parón de selecciones del segundo fin de semana de octubre. El técnico debería poder contar con ellos en el partido de la novena jornada en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

Con lo que tiene ahora mismo Arrasate, cabe apostar por un once muy parecido a éste: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Morlanes, Samú Costa, Sergi Darder, Pablo Torre, Mateo Joseph y Muriqi, aunque hay otras posibilidades. El Mallorca arrancó el año pasado un empate muy meritorio de San Mamés gracias a un golazo de Raíllo a balón parado.