El Athletic está en una profunda crisis. Y, por si había alguna duda, el Borussia Dortmund se ha encargado de confirmarlo. Golearon los alemanes en el Westfalenstadion, ganando 4-1 a un conjunto rojiblanco que llegó a plantar cara a partir del 2-0 y que estuvo muy cerca de empatar el choque, pero que terminó hundido. Seis partidos seguidos sin ganar, con cinco derrotas en ellos, que condenan a los bilbaínos en esta Champions League a la zona baja, sin puntos tras dos jornadas como Benfica, Ajax y Kairat Almaty.

Los alemanes fueron muy superiores en la primera hora de partido, en la que tomaron ventaja con goles de Svensson y Chukwuemeka. Llegaría la reacción del Athletic ya en la segunda parte, con gol de Guruzeta y, tras un gol anulado que era el del empate, el Dortmund volvería a tomar el mando para sentenciar, con Guirassy y Brandt.

Como ocurriera en el debut ante el Arsenal, Valverde volvió a optar por un once con rotaciones. Esta vez, a los laterales, se le sumaron Rego, Robert Navarro, Unai Gómez y Maroan Sannadi. Mucho más reconocible era el Dortmund, liderado en ataque por Guirassy, que finalmente era de la partida tras superar unas molestias físicas que le privaron jugar en el último partido de Bundesliga.

Y el Athletic consiguió sofocar el habitual inicio de partido intenso de los alemanes, y apenas tuvo que entrar en juego Unai Simón en el primer cuarto de hora de juego. Y el primer remate a puerta del partido no llegaría hasta el minuto 20 por parte de Sabitzer, atajado sin dificultades por el portero internacional español. Eso sí, muy poco de los rojiblancos en ataque, que apenas eran capaces de enlazar tres pases seguidos.

Pero el Dortmund iba cada vez hundiendo más a la defensa del Athletic, y en una jugada por banda derecha, Adeyemi puso un centro raso al segundo palo para que Svensson rematara a placer para hacer el primer gol del partido justo antes de que se cumpliera la primera media hora de juego. Un gol que supuso que los de Valverde dieran un paso adelante y comenzara a ganar en protagonismo con el balón.

Eso permitió a los de Kovac correr y tener más espacios a la contra, y estaría cerca de anotar el segundo con disparos lejanos de Niklas Sule y Adeyemi, el primero detenido por Unai Simón y el segundo cerca del palo izquierdo de la portería. Pero el marcador no se movería y ambos equipos se marcharían a vestuarios con 1-0. Necesitaba agitar el partido Valverde si no quería marcharse de vacío de Dortmund.

Así lo haría el extremeño, que metería tres cambios de una tacada nada más comenzar la segunda mitad. Laporte, De Galarreta y Guruzeta entrarían al campo en lugar de Dani Vivian, Jauregizar e Iñaki Williams. Y pese a que la puesta en escena del Athletic no fue mala, el Dortmund aprovecharía su primera oportunidad de la segunda parte para doblar su ventaja con un remate raso de Chukwuemeka al primer palo.

El Athletic tira de orgullo

Lo que si haría el segundo de los locales es provocar un arreón de orgullo del Athletic, que consiguió rematar por primera vez a portería por medio de Maroan en el minuto 53. Un acercamiento que dio confianza a los leones en la antesala del 2-1. En el minuto 60, Guruzeta aprovecharía un mal entendimiento entre Anton y Sule para mandar el balón a la escuadra derecha de la portería defendida por Kobel.

El partido había cambiado y ahora el balón era del Athletic, que tenía media hora para, como hiciera la Juventus en la primera jornada, igualar el partido a los alemanes. Y a punto estaría de hacerlo por mediación de Robert Navarro, pero el tanto fue anulado por estar ligeramente adelantado. Y el propio Navarro, tras una gran acción individual, se volvería a quedar cerca del empate.

El Athletic estaba sometiendo al Dortmund y, de nuevo, una jugada con protagonismo de Robert Navarro, que tomó la línea de fondo tras combinar con Lekue, estuvo muy cerca de aprovecharla en boca de gol Guruzeta. Se volvían a salvar los alemanes, que tendrían la sentencia en botas de Julian Brandt. El internacional alemán dejó una acción individual sobresaliente, pero Unai Simón le negaría el gol.

El Dortmund sentencia

Sin embargo, de nuevo, la mala fortuna se cebaría con el Athletic Club. Un remate a la salida de un córner de Sabitzer tocó en Guirassy, que desvió la trayectoria de un balón que acabó en el fondo de la portería rojiblanca a falta de menos de 10 minutos para el final.

Y con el Athletic ya volcado al ataque, y después de que el debutante Ibon Sánchez estuviera cerca de marcar, los alemanes podrían el sello definitivo a la victoria con el tanto de Brandt. Así, los leones se marchaban, de nuevo, sin ningún punto en su casillero. Un resultado que obliga a ganar a los de Valverde al Qarabag en la siguiente jornada si no quieren ver como sus opciones de clasificación se comienzan a esfumar.