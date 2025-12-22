El juez cita a declarar como testigo al socialista menorquín Marc Pons por el ‘caso Hidrocarburos’

El juez que instruye la causa por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha citado a declarar como testigo al socialista menorquín Marc Pons, ex jefe de gabinete de la ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y uno de los hombres fuertes de Francina Armengol en Baleares.

La citación a declarar por parte del magistrado para finales de enero de 2026, concretamente el día 28, se produce semanas después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvelara comunicaciones entre Marc Pons y Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, durante la etapa en la que el político menorquín ejercía como jefe de gabinete de Teresa Ribera.

Entre los testigos figuran Juan Ignacio Bidart, que fue jefe de gabinete de la entonces ex ministra de Industria, Reyes Maroto, y Pons. El 28 de enero también debe comparecer uno de los presuntos cabecillas de la trama, Claudio Rivas, en calidad de investigado, mientras que Víctor de Aldama, a quien los investigadores también situaban en la cúspide de la organización, está citado ante el juez el 29.

Según el informe, los investigadores han identificado dos episodios de interacción entre Koldo y Pons, ocurridos entre abril y julio de 2021, coincidiendo con la tramitación de la licencia que necesitaba Villafuel, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, para operar en el sector de los hidrocarburos.

El primero de esos contactos se habría producido el 8 de abril de 2021, cuando Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 18 de noviembre, reenvió a Pons una imagen con el registro de la documentación presentada por Villafuel. El mensaje no contenía texto adicional, un detalle que, según fuentes de la investigación, podría indicar la existencia de conversaciones previas.

El segundo episodio, fechado el 8 de julio de ese mismo año, consistió en una petición de encuentro presencial formulada por Koldo García. En aquel mensaje, García pedía ver a Pons «15 segundos» para «entregarle los papeles relacionados con la solicitud de licencia». El informe emitido por la UCO no aclara si la reunión llegó a celebrarse.

Marc Pons llegó al Ministerio para la Transición Ecológica en febrero de 2021 para ocupar un cargo de confianza como jefe de gabinete de Ribera, puesto que mantuvo hasta julio de 2022. Aunque su función no era ejecutiva, coordinaba la actividad política del departamento y actuaba como asesor de máxima proximidad a la ministra.

Los investigadores consideran «llamativo» que García solicitara entregarle documentos directamente, dado que Pons tenía acceso a los expedientes por los cauces internos del Ministerio. Este contacto se produjo semanas antes de que el político menorquín abandonara el cargo para reincorporarse a la política balear, donde actualmente es diputado del PSIB-PSOE.