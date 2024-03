Santiago Pedraz y Elena Hormigos reaparecen tras su boda secreta

Santiago Pedraz se hizo un hueco en nuestra crónica social a raíz de su historia de amor con Esther Doña, la que fuera mujer del marqués de Griñón. La pareja anunció en una conocida revista que iba a pasar por el altar para formalizar la relación. El problema es que esta entrevista vio la luz demasiado tarde y cuando se publicó Esther ya había roto con Santiago. Todo esto generó una polémica que situó al juez en el centro de la noticia. Fiel a sus valores, este último se limitó a guardar silencio y en los últimos meses se ha dedicado a disfrutar de su nueva familia. Eso sí, hay muchos cambios en su vida que no han tardado en trascender al foco público.

Santiago y su nueva pareja, la abogada Elena Hormigos, se han casado en secreto y han reaparecido por todo lo alto. Ya tienen un hijo en común que se llama Jacobo y el juez ha desvelado a quién se parece, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. El magistrado optó por no sacar rendimiento económico de su escándalo con Esther Doña, pero la modelo se decantó por una postura muy distinta. Tanto es así que aceptó un puesto de trabajo como colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’, el programa que Sonsoles Ónega presenta en Antena 3. Lo cierto es que Doña ha sido prudente a la hora de hablar de su ex, aunque insiste en que no ha contado la verdad.

Santiago Pedraz tiene 65 años y disfruta de una relación excelente. Se relaciona con la alta sociedad madrileña y es en este ambiente donde conoció a Elena, de 36 años. El pasado mes de febrero se casó de forma íntima con ella. Ninguno de los dos quería que la noticia tuviera repercusión en la crónica social, por eso organizaron una ceremonia privada e intentaron guardar el secreto hasta el final. El problema es que ambos despiertan interés entre el público, de ahí que la información haya quedado reflejada en los mejores medios.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos tienen un hijo

Hay una fecha que Santiago Pedraz no olvidarán nunca: el 2 de noviembre, día en el que nació su último hijo. El pequeño se llama Jacobo y llegó antes de lo esperado, pero afortunadamente todo salió a la perfección. Tanto Santiago como Elena hablaron con su entorno y reconocieron que no tenían pensado ser padres, aunque cuando se enteraron se llevaron una gran alegría. Los dos están volcados con el bebé y quisieron que el niño fuera testigo de un acontecimiento vital en sus vidas.

El pasado 19 de marzo, la pareja acudió a una notaría de Madrid con Jacobo y tres amigos íntimos que ejercieron de testigos. De esta forma formalizaron su relación y se han comprometido a organizar una fiesta en los próximos meses. De momento el evento tendrá que esperar, pues ambos están inmersos en muchos asuntos y no disfrutan de demasiado tiempo libre. En las últimas horas han reaparecido. Han mostrado su mejor versión y han sido completamente amables con la prensa.

A pesar de que su revuelo con Esther Doña le situó en el centro de la polémica, Santiago siempre ha respetado a los medios y nunca ha tenido ninguna salida de tono. Lo cierto es que ha estado sometido a cierta presión, pues en las redes sociales había mucha gente que estaba hablando de su vida privada. No estaba acostumbrado a esta circunstancia y aún así hizo un esfuerzo por no alimentar el conflicto.

La reaparición de Santiago Pedraz

Ya ha pasado un mes de la misteriosa boda de Santiago Pedraz y Elena Hormigos. La pareja ha retomado su agenda social y ha hecho acto de presencia en la entrega de los Premios Fearless, que se ha celebrado en uno de los establecimientos más emblemáticos de Madrid. El juez y la abogada han coincidido con otros rostros tan mediáticos como el torero Andrés Roca Rey, Carmen Lomana, José Ortega Cano o Samantha Vallejo-Nágera. Lo cierto es que Santiago está acostumbrado a rodearse de famosos, de hecho fue en este ambiente donde conoció a Esther Doña.

Justo después de reencontrarse con la prensa, Pedraz ha declarado que su último hijo guarda un gran parecido físico con Elena Hormigos. «Estoy encantado, muy bien», ha comentado al respecto. Después ha recalcado que el pequeño «se porta muy bien» y que duerme «toda la noche» sin molestar a nadie. El magistrado de la Audiencia Nacional recalca que está atravesando uno de los momentos más plenos de su vida y parte de este mérito le pertenece a Elena, su nueva mujer.

Elena es licenciada en Derecho y disfruta de una trayectoria imparable. Trabaja en Banco Caminos y es asesora jurídica procesal en dicha empresa, aunque actualmente está de baja por su maternidad. Antes de conocer a Santiago fijó su residencia en Las Rozas, una de las zonas más exclusivas de la capital. Estudió en la Universidad CEU San Pablo y completó sus estudios con un máster en Derecho Privado durante los años 2010-2011 en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.