La izquierda sigue su cruzada contra los cruceristas en Palma: exige que paguen el doble de ecotasa

La izquierda sigue su cruzada contra los cruceristas en Palma: exigen que paguen el doble de ecotasa y que los cuatro euros que abonan ahora por noche, como en los establecimientos turísticos de máxima categoría, pasen a ser ocho. Así lo proponen socialistas y sus socios separatistas de Més y Podemos en sendas iniciativas que se debatirán en el primer pleno del último curso de la legislatura, que se celebrará a final de septiembre.

«Queremos que los cruceristas pasen de pagar cuatro a ocho euros de tasa turística y que estos cuatro euros adicionales se queden en Palma. Esto podría suponer 8 millones de euros al año para invertir en nuestra ciudad. Queremos que Palma también reciba recursos por los costes que asume por los cruceros», apuntan en redes sociales los socialistas con Iago Negueruela al frente.

Como indican desde Podemos, el impuesto sobre estancias turísticas nació con el fin de que las personas que visitan las Islas Baleares contribuyan a compensar los costes sociales y ambientales generados por la actividad turística. En el caso de Palma, la propuesta se justifica por su singular condición de capital, la elevada concentración de población y visitantes y la mayor presión sobre las infraestructuras y servicios públicos municipales.

En este sentido, para la portavoz de Podemos, Lucía Muñoz, resulta coherente con el régimen especial de Palma que el Ayuntamiento pueda decidir, mediante ordenanza fiscal, el establecimiento de un recargo de hasta cuatro euros sobre el impuesto sobre estancias turísticas. Esta medida reforzaría la autonomía financiera municipal y permitiría que una mayor parte de los recursos generados por la actividad turística revirtiera directamente en la ciudad.

En el caso de los separatistas de Més con la edil Neus Truyol aún al frente, proponen no un recargo sólo para los cruceristas, sino para todos los que pernocten en establecimientos turísticos de la capital balear.

A modo de ejemplo, desde Més apuntan que en Palma existen 56.000 plazas turísticas y, si se aplicara un recargo de dos euros por persona/noche de media, con una media de ocupación del 50% durante todo el año, el Ayuntamiento recaudaría 20 millones de euros al año.

Estos recursos permitirían adquirir anualmente, mediante mecanismos como el tanteo y retracto, entre 70 y 100 viviendas para su incorporación al parque público.

Esta medida permitiría convertir una parte de los beneficios generados por el modelo turístico en una herramienta directa para garantizar el derecho a la vivienda y por ello apuntan que la tramitación actual de la modificación de la Ley de Capitalidad ofrece una oportunidad política y legislativa para abordar esta cuestión.

Por ello, propondrán en el pleno establecer un recargo municipal sobre el Impuesto de Turismo Sostenible (ecotasa) aplicable a las estancias turísticas realizadas en el municipio y que los ingresos obtenidos mediante este recargo municipal tengan carácter finalista y se destinen íntegramente a la ampliación y consolidación del parque público de vivienda de Palma, priorizando la adquisición de viviendas mediante los mecanismos de tanteo y retracto, la promoción de viviendas públicas y otras herramientas que permitan incrementar el parque residencial público a precios asequibles para familias residentes.