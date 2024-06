Jaime Martínez: «La izquierda hizo bandera de limitar cruceros, pero el año pasado hubo más que nunca»

Con el gobierno en minoría más reducido que ha tenido el Ayuntamiento de Palma en democracia, con 11 de 29 concejales del salón de plenos, Jaime Martínez (Palma, 1971) llega al primer cuarto de la legislatura con la plantilla de concejales en forma, con notable en ataque de propuestas e iniciativas que se tendrán que materializar hasta 2027 y sin necesidad de zafarse en defensa, ante una oposición sin liderazgo alguno.

El acuerdo programático del PP con los seis concejales de Vox se ha concretado ya en algunas medidas adoptadas en este primer año de legislatura como la apuesta por el bilingüismo, las 1.200 viviendas sociales, cuya edificación arrancará en los próximos meses, y proyectos urbanísticos de calado como la reforma de la Plaza Mayor de Palma o el incremento de la plantilla de la Policía Local (55 este año y 150 en 2027).

Las asignaturas pendientes no son pocas, caso de la adquisición de Gesa aún no concretada, la ejecución de aparcamientos municipales, que no se construyen desde hace 20 años, o la recuperación de barrios degradados como Son Gotleu y Corea.

Pregunta.- ¿Qué balance hace del primer año al frente de la Alcaldía de Palma?

Respuesta.- Nos hemos encontrado un Ayuntamiento muchísimo peor de lo que nos podíamos imaginar, después de ocho años de políticas de izquierdas. Nos encontramos un Ayuntamiento paralizado en muchas áreas por la dejadez de los que eran regidores. No había ninguna concesión ni contrato en tiempo y forma, todos en precario, con prórrogas extraordinarias continuas. Es decir, la dejadez que vimos que había, por ejemplo, en limpieza de la ciudad, en grafitis, en venta ambulante, en patinetes, era la misma dejadez que tenían a nivel de gestión diaria. Eso nos ha llevado una carga de trabajo importantísima, porque no sólo es poner en marcha los proyectos y el programa de gobierno, sino frenar esas inercias negativas en temas de limpieza, en temas de seguridad, en temas de la EMT. No hace falta que recuerde que cuando llegamos nos encontramos un 30% de los autobuses averiados. Nos encontramos una ciudad que era la más sucia de España, una Policía absolutamente desencantada y desapegada de sus funciones. Todo eso lo estamos revirtiendo. Los proyectos que quieres poner en marcha y la gestión que quieres realizar, eso es relativamente fácil. Pero si tienes una máquina que está paralizada, se hace más complejo.

P.- Anunció recientemente que se van a edificar 1.200 viviendas a precio tasado. ¿Cuándo se van a construir?

R.- Ahora hemos identificado qué solares son de propiedad municipal, que es donde nosotros tenemos más margen de maniobra en la calendarización. Se están acabando los pliegos para poder licitar la construcción y la concesión de esas viviendas. Estamos identificando otras posibilidades, pero de momento hay esas 1.200 a precio tasado y en unos meses se podrá licitar la concesión y construcción. Yo entiendo que si vamos bien con los plazos, pueden ser una realidad a final de legislatura.

P.- Obras del Paseo Marítimo. Según sus conversaciones con la Autoridad Portuaria, ¿cuándo estarán listas?

R.- La Autoridad Portuaria nos informa de que el primer trimestre del año que viene estarán finalizadas esas obras. Esperemos que sea así, porque la ciudad necesita desbloquearse en diferentes puntos. En estos momentos hay un problema de movilidad que se ha incrementado con el tema del Paseo Marítimo. Como saben, han desaparecido 1.200 plazas de parking y estamos en conversaciones con la Autoridad Portuaria, a ver cómo podemos compensar este gran fallo que tiene el proyecto. Se han eliminado esas 1.200 plazas y vamos a valorar si en zonas colindantes y limítrofes con diferentes puntos del Paseo Marítimo se pudieran hacer aparcamientos.

P.- ¿Y cuándo se podrían poner en marcha esos aparcamientos?

R.- Probablemente tendremos que esperar un poco a ver las condiciones, cómo se recepciona también toda esa obra e ir actuando. Pero eso no nos paralizará. Tenemos en marcha, lo presentaremos en las próximas semanas, un plan de aparcamientos de la ciudad de Palma, también con diferentes ubicaciones, e iremos trabajando paralelamente en esa posibilidad.

P.- En Palma hace muchos años que no se hace un aparcamiento público.

R.- Hace 20 años que no se hacen y en los últimos ocho años lo único que se ha hecho es eliminar aparcamientos en la ciudad. Los 1.200 del Marítimo o la actuación en calle Nuredduna, donde también desaparecieron casi 300. Entonces tenemos un déficit y en el plan de movilidad del propio PSOE se hablaba de un déficit de 15.000 plazas de aparcamiento en Palma. Entonces tenemos que poner encima de la mesa ese plan de aparcamientos, que lo haremos en breve. Y por otro lado, también a final de año ponemos en marcha la ampliación de la zona ORA y los aparcamientos disuasorios en el extrarradio porque con el Consell se está haciendo una planificación al respecto. Tenemos que hacerlos sí o sí. Es un déficit histórico que se tiene que solventar.

P.- Uno de los proyectos estrella de la legislatura es la habilitación de un Museo de Arte Contemporáneo en el edificio de Gesa. ¿Cómo están en estos momentos las conversaciones con Endesa ?

R.- Están muy avanzadas. El acuerdo está prácticamente ya más o menos fijado, depende de trámites administrativos. El acuerdo para que Gesa pase a ser de propiedad municipal está bastante avanzado.

P.- ¿Se atreve a fechar la firma?

R.- No, no me atrevo ahora a poner una fecha porque al final los trámites administrativos son largos. Lo que sí es mi intención es que antes de que finalice el año, independientemente de que tenga que estar formalizada esta adquisición, queremos poner en marcha el concurso de ideas para la reforma del edificio de Gesa. Estamos trabajando paralelamente y la idea es que antes de final de año se formalice todo. Como sabe, tenemos una aportación de fondos Next Generation de 10 millones para esa adquisición que tiene que ser este año. Por lo tanto, los plazos están ahí, pero trabajamos para lanzar ese concurso de ideas también antes de final de año.

P.- ¿El alcalde va a pedir limitar más los cruceros o mantener los tres actuales? ¿Cuál es la propuesta concreta que va a hacer?

R.- Nunca se han limitado los cruceros. Es verdad que hemos tenido a la izquierda los últimos ocho años con la bandera de la limitación de cruceros, pero en los últimos años han llegado más cruceristas que ningún otro en la historia. Por lo tanto, ellos han utilizado las banderas de la limitación de cruceros. Pero era falso. El año pasado fue cuando más cruceristas llegaron a Palma. Yo lo que pongo encima de la mesa es que a Palma llegan 1.800.000 o casi 2 millones de cruceristas al año y lo hacen en grandes cruceros. Bueno, pues hay que plantearse si queremos cruceros de menor eslora o no, que eso sería pues apostar más por calidad que por cantidad. Decidir si se cobra tasa o no se cobra, como se cobra una ecotasa a todos los turistas que vienen a Baleares. Si queremos cruceros en tránsito o en puerto base. Eso es muy importante. En una situación donde Valencia y Barcelona ya han anunciado que prohibirán los megacruceros, si nosotros no hacemos algo, pues seremos reclamo y se incrementará incluso más el número de cruceristas. Debemos plantearnos cuál es el límite, el tipo de cruceros que no interesa que venga, con qué limitaciones, etc., una cosa que no se hizo nunca.

P.- ¿Está en los planes del alcalde limitar o prohibir la entrada al centro de Palma a los coches de alquiler?

R.- Lo que el equipo de gobierno está planteando es que queremos datos. Es decir, la movilidad es un aspecto importantísimo. Se han perdido ocasiones extraordinarias para resolver la movilidad de Palma. No se han hecho aparcamientos. El Paseo Marítimo se tendría que haber soterrado de algún modo y abrir la ciudad al mar. No se hizo. El Segundo Cinturón está pendiente de acabar el primer tramo, los accesos a Palma también y precisamente ahora el presidente del Consell ha anunciado que se ponen en marcha. Y al final, uno de los aspectos que también puede afectar, o no, en materia de movilidad, son los coches de alquiler. Hay que poner datos encima de la mesa y valorar si el problema son los coches de alquiler, si son los coches de alquiler de Palma o de fuera y ver de qué manera se puede modular con aparcamientos disuasorios y mejorando el transporte público hacia el centro o limitando el acceso en según qué momentos. Es decir, el tema es tener datos para poder poner soluciones.

P.- ¿El alcalde no se plantea que Vox entre a formar parte del equipo de gobierno? ¿Es algo que no contempla ya?

R.- Es que en ningún momento se planteó. Es decir, yo antes de elecciones planteé que si ganaba plantearía un equipo de gobierno en minoría, porque lo prioritario era nuestro programa de gobierno. Así se hizo y después de un año, entiendo que esto está funcionando perfectamente. Es un equipo cohesionado que está desarrollando el programa de gobierno con el que nos presentamos y gracias a la responsabilidad que tuvo Vox también con la ciudad de Palma, se firmó ese pacto programático de 95 puntos, que también se está desarrollando en tiempo y forma. Por lo tanto, es una relación que está funcionando, sobre todo, pensando en la ciudad. Y lo que funciona no se cambia.

P.- En el anterior pleno Vox expresó su malestar porque muchos puntos del programa no se estaban cumpliendo y, de hecho, su portavoz Fulgencio Coll dijo que estaba decepcionado con este primer año.

R.- Y yo dije que todo lo que estaba firmado se estaba desarrollando, porque los pactos que yo firmo son para cumplirse y se están cumpliendo y que yo no estaba decepcionado. Son diferentes puntos de vista.

P.- ¿Pero cree que va a cumplir todo el programa de gobierno en los tres años que restan de legislatura?

R.- Estoy convencido y es mi compromiso.