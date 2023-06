Después de una larga reunión de la casi cinco horas celebrada en la tarde de este miércoles, la dirección de Podemos en Baleares no ha asumido ninguna responsabilidad por el estrepitoso fracaso electoral sufrido el pasado 28 de mayo. Casi cinco horas de reunión y ninguna decisión y ninguna dimisión, ni siquiera la de Antònia Jover, la líder del partido y la candidata impuesta por Madrid que no ha conseguido los votos suficientes para ser elegida diputada.

El pasado domingo Podemos sólo consiguió un representante en Baleares, la candidata de Menorca Cristina Gómez. Así, la formación morada ha pasado de seis a un escaño y en cuatro años ha perdido más de 20.000 votos.

Después de una campaña electoral muy cuestionada y centrada más en descalificaciones y en intentar propagar el miedo ante una posible mayoría de derechas -como se ha producido- que en la presentación de propuestas concretas, Antònia Jover ha achacado el fracaso de Podemos a la abstención, cuando en realidad la participación fue mayor que en las elecciones de 2019.

De momento no hay dimisiones aunque también es cierto que todo queda pendiente de la reunión del Consejo Ciudadano que tendrá lugar el próximo 10 de junio. En esta reunión, según ha anunciado Jover, la Ejecutiva someterá sus cargos a la decisión de su Consejo.

Jover se ha mostrado «convencida» de que concurrirá a las elecciones generales del 23 de julio en confluencia con la plataforma Sumar.

Jover ha dicho que de no haber sido por el adelanto electoral de las generales, «probablemente habrían presentado su dimisión» pero no lo han hecho porque, desde su punto de vista, esta campaña electoral «no se habría podido salvar» con una dirección autonómica «desmontada».

De momento ninguna dimisión ni en Podemos Baleares ni en la dirección nacional de Podemos. Este martes el ex juez de Podemos y aún vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, culpó a la cúpula nacional de Podemos de la «catástrofe absoluta» que han sido los resultados de Unidas Podemos en las elecciones de este 28 de mayo y pidió su «dimisión» y que «se integren en Sumar».

Yllanes consideraba que lo que ha llevado al fracaso de Podemos «han sido las políticas impulsadas desde Madrid que apelaban a una minoría escasísima, además del dirigismo que ha habido en cuanto a la campaña por parte de Madrid».

Para Yllanes «es sorprendente que Lilith Verstrynge, Ione Belarra o Pablo Echenique no hayan desaparecido ya de la escena política. Se conoce que deben tener intereses para seguir activamente», ha criticado. «No puedo entender como no ha habido una respuesta categórica, 48 horas después de haber llevado al partido a un precipicio del que no hay salida, lamentablemente», declaraba Yllanes.