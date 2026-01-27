El alcalde del PP de Palma cumple su compromiso electoral incorporando 325 agentes a la Policía Local

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, cumple su compromiso electoral al incorporar a 325 agentes a la Policía Local cuando concluya esta legislatura, superando así incluso las previsiones iniciales de 300 efectivos anunciado a principios de mandato.

Este martes han sido 32 nuevos agentes los que se han incorporado en periodo de prácticas en un acto celebrado en la plaza de las Columnas del barrio de Pere Garau.

Durante la convocatoria, a la que también han asistido el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, y el intendente de la Policía Local, Guillem Mascaró, Martínez ha recordado que estos agentes forman parte de la oferta de 170 plazas lanzada el año pasado.

Los 138 alumnos restantes, ha explicado el alcalde, iniciarán próximamente sus cursos de formación y el periodo de prácticas correspondiente.

En línea con este compromiso del equipo de gobierno de reforzar la seguridad en Palma, el primer regidor ha anunciado además que, en la próxima Junta de Gobierno, se aprobará una nueva oferta pública con 50 plazas más de Policía Local, lo que permitirá alcanzar un total de 325 nuevos agentes antes de finalizar la legislatura.

Una situación bien diferente a lo sucedido la pasada legislatura con el anterior gobierno municipal del ex alcalde socialista José Hila, cuando Palma perdió por jubilación a 50 agentes de la Policía Local en cinco años, cuyas plazas no fueron cubiertas, una circunstancia que ahondó la sensación de desprotección ciudadana que padece la quinta ciudad más insegura de España, cuando en 2016 ocupaba el puesto 16 en este ranking de delincuencia.

Este refuerzo de la plantilla, ha recordado, se suma a otras medidas impulsadas por el Consistorio en materia de seguridad ciudadana, como la instalación de puntos fijos de vigilancia en la Plaza de España y la Plaza de las Columnas, así como puntos dinámicos en los ejes de Sant Miquel, la Plaza Major y el Parc de la Mar.

Asimismo, se han creado nuevas unidades especializadas, como el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) y la Unidad de Drones (UDROP), y se han reforzado las infraestructuras policiales con la apertura de la comisaría de Ses Estacions, además de los proyectos de la futura comisaría en los antiguos cines Metropolitan, el cuartel de Nou Llevant o la comisaría de Son Castelló.

Además, también se ha dotado a la Policía Local de más medios materiales, incluyendo la renovación de la flota de vehículos, mejoras en uniformidad y equipamiento de protección, y la implantación de un sistema de videovigilancia con 13 cámaras dotadas de inteligencia artificial en la plaza de España y el Parc de Ses Estacions.

Sobre las protestas de los sindicatos de la Policía Local que este jueves reclamarán la puesta en marcha del plan de ordenación del cuerpo, que estaba previsto para el pasado 1 de enero, Martínez, ha considerado que «no ayudan nada a crear un ambiente como el que tocaría» y ha afirmado que los plazos para ponerlo en marcha «serán los que serán independientemente de las presiones».

«Ellos sabrán qué actuaciones ayudan o no a que el plan de ordenación sea lo más efectivo y que se apruebe lo antes posible», ha manifestado, agregando que respeta cómo decidan trabajar los sindicatos.

Igualmente, ha insistido en que el equipo de gobierno tiene una «voluntad clarísima» de ponerlo en marcha y que la aprobación «está en el horizonte». «No voy a decir (a los sindicatos) cómo tienen trabajar, del mismo modo que no me van a marcar a mi tampoco cuáles son los pasos que se han de dar jurídicamente y administrativamente para tener un plan de ordenación», ha sostenido Martínez.

En esta línea, ha insistido en que su equipo de gobierno fue «el primero y único» que puso el Plan de Ordenación encima de la mesa tras «silencios de muchos años».