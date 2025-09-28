Guillem Mascaró: «Se cumplen 150 años de la unidad de Policía Montada»

Pregunta.-¿Cuáles son los objetivos de la Policía Local a corto, medio y largo plazo?

Respuesta.-A corto plazo, queremos terminar de introducir a los agentes que tenemos ahora en prácticas, encaminar bien el curso de capacitación de los siguientes incorporados —que serán 170 el año que viene—, y gestionar el presupuesto que nos ha dado el alcalde. Ese presupuesto incluye vehículos, material de autodefensa, etc. Al mismo tiempo, debemos gestionar el personal y continuar con la apertura de las nuevas comisarías en las que nos estamos desplegando. A medio plazo, el objetivo principal es cambiar la forma de trabajo, la gestión y la organización interna. Llevamos más de un año negociando un plan de ordenación con los sindicatos y técnicos del Ayuntamiento.

P.-¿Existe alguna fecha prevista?

R.-Queremos ponerlo en marcha el 1 de enero para conseguir una actuación policial mucho más dinámica y poder llegar a los asuntos de forma más rápida y contundente. También contemplamos la apertura de un nuevo cuartel central de la Policía Local, en un lugar con buena conectividad y donde podamos trabajar con dignidad. El actual tiene más de 40 años y se ha quedado muy pequeño. Eso sería un objetivo a medio plazo.

P.-¿Cuál es el objetivo final?

R.-A largo plazo, nuestro objetivo es conseguir la efectividad suficiente para que la Policía Local de Palma sirva para lo que debe servir: arreglar problemas a los ciudadanos, mejorar la seguridad ciudadana en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos, y en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esta ciudad, para que puedan estar tranquilas y disfrutar de una convivencia en paz.

P.-Este año se cumplen 150 años de la Unidad Montada, la más antigua de España. ¿Tienen previstos actos conmemorativos?

Tengo entendido que es la más antigua de España, aunque no me atrevo a hacer afirmaciones tan rotundas, porque luego aparece alguna unidad en algún lugar recóndito que dice que tiene cinco años más… Pero sí, desde luego, si no es la más antigua, está entre las más antiguas, seguro. Tenemos previsto un acto central en Cort, emblemático, para el reconocimiento de la unidad y de los veteranos. También hay preparados otros actos para esta segunda mitad del año: concursos fotográficos, de dibujo, exposiciones, jornadas de puertas abiertas de la Unidad Montada en el Castillo de Bellver, entre otros.