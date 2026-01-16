4-2. El Illes Balears vuelve a ganar a la selección de Polonia

El Illes Balears Palma Futsal se ha impuesto por 4-2 a la selección de Polonia en el segundo partido amistoso disputado este viernes a puerta cerrada en Son Moix. El combinado polaco, que ha cerrado en Palma su preparación para el Europeo que se celebrará del 21 de enero al 7 de febrero en Letonia, Lituania y Eslovenia, ha supuesto una buena prueba para el conjunto mallorquín en pleno parón competitivo.

El encuentro ha permitido al cuerpo técnico dar continuidad al trabajo de estas semanas y seguir acumulando minutos para jugadores que regresan de lesión, como Piqueras y Lin, además de ofrecer nuevas oportunidades a futbolistas del filial y del juvenil. Tras la buena actuación en el primer amistoso, Antonio Vadillo volvió a contar con Lluís Feliu, Rodri y Adri López, del filial, así como con Lucas Trujillo y Sergi Pérez, del juvenil.

Precisamente Sergi Pérez fue el encargado de abrir el marcador, firmando el primer tanto del Palma. Deivão amplió la ventaja y Mateus Maia, desde el punto de penalti, colocó el 3-0. Polonia reaccionó en el tramo final de la primera parte y logró recortar distancias hasta el 3-2, pero el equipo balear volvió a golpear para cerrar el encuentro. Al inicio de la segunda mitad, David Peña firmó el cuarto gol tras una buena asistencia de Adri López, estableciendo el definitivo 4-2.

Con este segundo amistoso, el Illes Balears Palma Futsal pone fin a una intensa primera mitad de temporada y los jugadores disfrutarán ahora de una merecida semana de descanso hasta el lunes 26 de enero, después de un calendario frenético de competición que apenas ha dado tregua al equipo en los últimos meses.