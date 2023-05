Velarde (Podemos) culpa a Teresa Rodríguez de su ridículo electoral y dice que Andalucía «es un país»

Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía, sigue rabiando en redes sociales por el enésimo ridículo electoral desde que dirige la formación en la comunidad. Tras entregar tarde la documentación para poder presentarse a las autonómicas del año pasado, las municipales han certificado su irrelevancia política. Sin embargo, lejos de hacer autocrítica, primero tuiteó «abrigaos bien que fuera hace fascismo» y después ha lanzado un hilo en sus redes sociales en el que, sin mentarla, culpa a Teresa Rodríguez de la humillación electoral de su partido y asegura que Andalucía «es un país».

«Para Podemos no ha sido fácil su andadura en Andalucía, estuvo dirigido por facciones donde no se integraba a todo el mundo, se tuvo que integrar en nuevo partido y luego hubo una ruptura traumática y dolorosa para todas. Aún así hemos resistido en cada cita electoral», comienza señalando Martina Velarde, en clara referencia a la actual líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

«Esta campaña como otras la han trabajado de principio a fin voluntarios y voluntarias que han puesto su tiempo, su esfuerzo y todas sus energías después de muchos años haciéndolo. No han desfallecido ni se han quejado», continúa Velarde, que asegura después que «hablamos de una CCAA que es un país, y de un partido que está construido a base de voluntarios, y no de liberados que construyen territorio. Y lo hacen regalando su tiempo libre y dando todo de sí mismos». Sí, han leído bien. Velarde dice que Andalucía «es un país».

Luego, Velarde sigue victimizándose: «Está claro que no jugamos con las mismas cartas que el resto de partidos, desde no tener liberados territoriales a no pedir ni un euro a los bancos, pero tenemos grupo en el Parlamento y hemos mantenido concejales, hemos perdido otros, y ganado otros donde no teníamos antes».

«Quiero agradecer todo el trabajo de mis compañeras y compañeros, su tiempo, su disponibilidad y su esfuerzo. También agradecer a todos los candidatos y candidatas que dieron un paso al frente en cada uno de sus municipios con el único objetivo de mejorar la vida de sus vecinos. Gracias de corazón y enhorabuena a las que habéis obtenido acta para trabajar para todas, y a quienes no la habéis conseguido, a seguir que no me cabe duda que la sacaréis en un futuro, siento mucho agradecimiento por todo lo que habéis hecho en unas circunstancias dificilísimas», continúa Velarde, que concluye: «Siempre lo digo, pero lo mejor que tiene Podemos es su gente, voluntaria, desinteresada y valiente. Andalucía resiste y es gracias a todo vuestro trabajo y perseverancia, porque si algo tengo muy claro que ningún otro partido conseguiría tanto con estas cartas».