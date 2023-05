Podemos se salta a la torera la jornada de reflexión y pide el voto en distintas ciudades andaluzas

En Podemos Andalucía, liderado por Martina Velarde, o no entienden lo que significa la jornada de reflexión o directamente les da igual pedir el voto aun sabiendo que no se puede. En Podemos Málaga y en Podemos Linares (Jaén) no han dudado en utilizar sus redes sociales este sábado, jornada de reflexión, para pedir el voto para la formación.

En Podemos Málaga señalan: «Reflexiona. ¿Quieres una Málaga más justa, verde e igualitaria? ¿Poner freno a la especulación y que la vivienda sea un derecho? ¿Cuidar a los barrios y que prime el bienestar general a los negocios de unos pocos? Esta es la papeleta para una #MálagaConTodas». Comentario en el que adjuntan una imagen que señala con una flecha la papeleta de la candidatura podemita en la ciudad malagueña.

«Cosas que las derechas han hecho en Linares con Raúl a la cabeza: cerrar el Corte Inglés, Zara, Oysho, Marypaz… No han hecho nada por Linares en el tiempo que okuparon la alcaldía. mañana ve a votar para que sigan en la oposición», han señalado por su parte este sábado, jornada de reflexión, en Podemos Linares.

«Pelear cada conquista es más difícil que bajar los brazos y mirar hacia otro lado. Pero no se avanza. Pedirte que nos sigas acompañando en este viaje es pedirte mucho. Pero mira hacia atrás y piensa en todo lo que hemos conseguido. Sí se puede. Ya hemos podido», señalan también en un Podemos Linares que no duda en adjuntar una imagen en la que se puede leer repetidas veces la palabra ‘vota’ y la palabra ‘Podemos’.

Se este modo, son varias las federaciones municipales podemitas que pretenden hacer trampas pidiendo el voto a 24 horas de las elecciones, algo terminantemente prohibido en la jornada de reflexión. Aunque las reglas, para Podemos, poco o nada importan.