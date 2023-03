Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, ha llamado «catetos» a los 52 diputados de Vox por no decir «todes» o compañeres» con «total naturalidad». Asegura la diputada, junto a un vídeo de Irene Montero en el que replica a la líder de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, por este mismo hecho.

Estar en Argentina y ver cómo hasta señoras de 90 años dicen “todes” o “compañeres” con total naturalidad y que NADIE se espanta, y volver a España y ver cómo se ríen como crios los 52 catetos en el pleno, me produce pena por el atraso que vivimos. Pereza total https://t.co/2W9tFQc1Fe — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) March 29, 2023

«Estar en Argentina y ver cómo hasta señoras de 90 años dicen ‘todes’ o ‘compañeres’ con total naturalidad y que NADIE se espanta, y volver a España y ver cómo se ríen como crios (sic) los 52 catetos en el pleno, me produce pena por el atraso que vivimos. Pereza total», ha señalado Velarde con sus ya habituales faltas de ortografía.

Ley Montero

Hace apenas unos días Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía, defendía a toda costa la Ley del ‘sólo sí es sí’, que ha beneficiado ya a más de 700 violadores. Pese a ello, la podemita deja patente en sus redes sociales que «no tocaba ni una coma» de una Ley Montero que sigue excarcelando y beneficiando a agresores sexuales. Con sus habituales erratas y faltas de ortografía, Velarde defiende a ultranza la chapuza judicial de Irene Montero.

«A mi (mí) no me la dais.. aqui (Aquí) solo os pronunciáis cuando queréis tumbar leyes de igualdad que avanzan en derechos. No compro ni relatos mediáticos ni de derechas. Y no, no modificaría la Ley, podéis seguir hasta el infinito», señala en sus redes sociales una Martina Velarde a la que no le vendría nada mal echar un ojo a las normas gramaticales del español.

«Conmigo pincháis hueso así que dejad de hablarme de la Ley solo sí es sí, porque si de mi dependiese no tocaba ni una coma de la Ley. Así que os lo podéis ahorrar», continúa esgrimiendo Velarde en sus redes sociales, en las que se puede ver habituales enfrentamientos con quienes no piensan como ella.

Sea como fuere, lo cierto es que a Velarde poco le importa que se sigan beneficiando violadores y agresores sexuales con esta normativa, y deja claro que, si de ella dependiera, no tocaría «ni una coma». Sin embargo, lo cierto es que en Podemos son pocos quienes cuentan con ella. De hecho, cabe recordar que es Velarde la responsable de que Podemos haya desaparecido de Andalucía, toda vez que no fue capaz de entregar a tiempo la documentación pertinente para que el partido pudiera presentarse a las pasadas elecciones autonómicas de junio de 2022. Así, su partido se encuentra dentro de una coalición en la que ni siquiera aparece oficialmente el nombre de ‘Podemos’. Si no pueden entregar documentos a tiempo, ¿cómo van a legislar?