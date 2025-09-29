Moreno entrega en Córdoba 113 nuevas viviendas protegidas en alquiler social para mayores de 65 años

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha entregado este lunes en Córdoba las llaves de la segunda fase de los alojamientos Sama Naharro: 113 nuevas viviendas protegidas en alquiler social destinadas a mayores de 65 años. Lo ha hecho acompañado del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La promoción de viviendas se ha levantado en la capital cordobesa gracias una inversión conjunta de 10,5 millones de euros entre la Junta de Andalucía, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Córdoba. «Podemos hablar de cifras y de cuánto dinero ha puesto cada uno, pero lo realmente importante es que estáis estrenando una solución» ha destacado Moreno ante los beneficiarios. También ha apelado a «pelearnos menos y trabajar más» entre administraciones.

Los apartamentos constan de uno o dos dormitorios y el alquiler mensual oscila entre los 180 y los 360 euros. En 2025 ya se han entregado 679 viviendas en 9 promociones en Andalucía.

No obstante, el presidente andaluz ha enmarcado esta entrega de llaves en un plan más amplio: una reforma fiscal para bajar la presión a jóvenes y mayores, una nueva Ley de Vivienda ya en el Parlamento para ampliar la oferta y bajar los precios, un plan de choque con 20.000 viviendas y la cesión de suelo para impulsar la nueva construcción.

Ni enfrentamientos ni guerras de cifras. ¡Soluciones! Eso es lo que quieren los andaluces y en lo que estamos aquí.#Andalucía trabaja y sigue entregando llaves de viviendas a precio asequible. pic.twitter.com/unayXXkVcA — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 29, 2025

«Hay que poner todo el suelo disponible a disposición de la construcción de viviendas. España no está superpoblada, no somos Japón, pero tenemos 90.000 viviendas menos. Primero porque el suelo, que es la materia prima, es muy caro. Segundo, porque hay muchos impuestos vinculados a la construcción de viviendas, y tercero porque los planes de ordenación son muy complicados y tardan mucho en hacerse. Vamos a seguir trabajando para buscar soluciones habitacionales. Necesitamos 90.000 viviendas y en eso vamos a poner todo nuestro empeño y todo nuestro ahínco», ha apuntado el líder del Ejecutivo autonómico, que ha deseado una «feliz estancia» a los beneficiarios.

Por su parte, el alcalde de Córdoba ha apostado por «aprovechar la legislación de la Junta de Andalucía que permite utilizar solares que no están ahora mismo en uso» para destinarlos a «equipamiento y poder hacer otras 700 viviendas, con un modelo muy parecido, en este caso para jóvenes».

Moreno ha recordado que las rebajas fiscales en materia de vivienda han beneficiado ya a 250.000 andaluces con un ahorro anual de 460 millones. El impacto crecerá en 2026 con nuevas deducciones por alquiler de vivienda habitual para jóvenes, mayores, colectivos vulnerables –víctimas de violencia de género o de terrorismo– y personas con discapacidad.

La promoción de vivienda de protección oficial (VPO) en Andalucía se ha cuadruplicado desde 2019, pasando de 3.200 a 13.000 viviendas en los últimos seis años. Además, el presupuesto destinado a la vivienda se ha duplicado (526 millones este 2025) y el aval hipotecario ya ayuda a 2.000 andaluces a comprar su primer hogar.

El proyecto

Con esta segunda fase de 113 alojamientos y trasteros se completa el complejo Sama Naharro, que suma 268 alojamientos, 97 plazas de aparcamiento y 161 trasteros. Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda de Córdoba, añade el prototipo de la calle Don Rodrigo, con 23 pisos más para mayores, por lo que gestionará 291 viviendas en alquiler para este colectivo.

El ayuntamiento extenderá el modelo al alquiler joven con nuevas promociones en suelos dotacionales: Fátima (100 unidades) y la parcela del Pretorio (65) a corto plazo.

La tipología mayoritaria, 99 unidades, es la de un dormitorio, un salón-cocina y un cuarto de baño, con 35,64 m² útiles de media. Otras 14 unidades son de dos dormitorios: cuatro de 59,32 m², cinco de 53,76 m² y cinco más de 53,95 m². Cada apartamento cuenta con cocina amueblada con electrodomésticos, accesibilidad total y aire acondicionado.

La superficie total construida es de 7.371,59 m² sobre rasante y de 1.400,94 m² bajo rasante. Además, a fin de facilitar la socialización, hay 667,18 m² útiles de zonas comunes. A zonas privativas se destinan 4.370,05 m² conformando un conjunto residencial integrado.

Desde el principio, la Fase I se dimensionó para absorber la Fase II y ya dispone de restaurante, peluquería, gabinete psicológico, guardería y centro de día para mayores, además de plazas de aparcamiento y trastero comunitario.