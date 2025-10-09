Moreno depura más responsabilidades en la Consejería de Salud: «Somos distintos, en España nadie dimite»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que se van a producir más cambios en la Consejería de Salud tras la dimisión de Rocío Hernández por la crisis de los cribados de cáncer de mama. Moreno ha defendido esta decisión como una muestra de responsabilidad en un país donde, según sus palabras, «nadie dimite».

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que casi el 90% de los errores se han localizado en un área concreta del Hospital Virgen del Rocío, un centro sanitario que ha calificado como «gran hospital» aunque con un «problema puntual». Ante esta situación, la Junta ha activado un plan de choque con una inversión de 12 millones de euros, la contratación de nuevo personal, especialmente radiólogos y auxiliares, y el compromiso de realizar antes del 30 de noviembre las pruebas a las 2.000 mujeres afectadas por este retraso.

Moreno ha subrayado que se han asumido responsabilidades «de forma drástica», con la salida de la consejera y con una reforma organizativa que permita que las alertas clínicas lleguen a los niveles más altos de decisión. «Vamos a remover de sus responsabilidades a personas concretas que han fallado en la transmisión de información», ha advertido.

El presidente ha defendido que no ha tenido conocimiento del alcance del problema hasta hace una semana, aunque ha reconocido que cada año hay casos aislados de errores de diagnóstico que se indemnizan. En este contexto, ha insistido en la necesidad de cambiar los protocolos internos para que las alertas clínicas no se queden bloqueadas en niveles intermedios de gestión.

«En Andalucía actuamos de manera distinta», ha remarcado Moreno, reivindicando la transparencia y la rendición de cuentas como elementos centrales de su Gobierno, frente a lo que considera una cultura generalizada de falta de asunción de responsabilidades en el resto del país.