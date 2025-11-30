Uno de los mejores castañares de Europa está en Castilla y León: tiene árboles de 500 años y mejor visitarlo en otoño

En Castilla y León se conserva un conjunto forestal que figura entre los mejores castañares de Europa por extensión, antigüedad arbórea y continuidad ecológica. La zona reúne elementos ambientales y culturales que generan un interés sostenido a lo largo del año, pero en otoño adquiere una relevancia singular debido a los cambios cromáticos del arbolado.

Este espacio se ubica dentro de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, un marco donde los castaños conviven con arroyos de montaña, pastos y pequeñas construcciones rurales. La presencia estos ejemplares centenarios y la disponibilidad de sendas circulares lo han consolidado así como un referente indiscutido del patrimonio forestal de la región.

¿Cuál es la zona de Castilla y León con uno de los mejores castañares de Europa?

El Castañar de El Tiemblo, situado en Ávila, ha adquirido relevancia por la continuidad de su masa forestal y por la variedad de ejemplares que lo componen. Se trata de un bosque autóctono cuyo origen se remonta a más de un milenio y que conserva parte de la estructura vegetal tradicional de la sierra.

Su localización dentro del Valle de Iruelas garantiza un entorno regulado que contribuye a preservar el suelo fértil, la fauna local y el equilibrio del ecosistema.

El acceso habitual se realiza desde el Área Recreativa de El Regajo, punto de inicio del conocido Sendero de El Castañar. Este itinerario circular, de unos 4,3 kilómetros, es ideal para quienes realizan senderismo en otoño y asciende de manera progresiva entre castaños jóvenes y fuentes ubicadas en tramos históricos del bosque.

La ruta permite observar la evolución del arbolado desde los ejemplares de menor porte hasta los árboles de mayor antigüedad, que dominan la segunda mitad del recorrido.

La masa forestal mantiene un papel fundamental en el ecosistema local. Las castañas que producen estos árboles son silvestres y no se destinan al consumo humano por su baja calidad, pero su función ecológica es determinante.

Animales como jabalíes, ardillas, zorros, ratoncillos, ruiseñores o águilas hallan en este alimento un recurso esencial para los meses fríos. Esta interacción entre flora y fauna contribuye a la identificación de la zona como una de las referencias naturales mejor conservadas del ámbito abulense.

El Abuelo, un ejemplar de más de 500 años dentro de uno de los mejores castañares de Europa

La presencia de ejemplares longevos es uno de los rasgos más característicos del Castañar de El Tiemblo. Entre ellos destaca El Abuelo, un árbol registrado en el Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León.

Con más de 500 años de vida documentada, alcanza una altura aproximada de 19 metros y conserva un tronco de grandes dimensiones cuyo interior permanece hueco.

Según la tradición oral de El Tiemblo, este hueco servía antiguamente como refugio para pastores durante episodios de lluvia. La cavidad permitía resguardarse a personas y ganado, lo que convirtió a El Abuelo en un punto de referencia para las labores de pastoreo.

Más allá de la leyenda local, su conservación se ha convertido en un objetivo prioritario para la administración medioambiental, que mantiene señalizados los accesos y controla la presión turística durante los meses de mayor afluencia.

Otros árboles de relevancia, como el Castaño del Codao o los ejemplares del sector del Resecadal, complementan el inventario de árboles antiguos. En algunos casos, los troncos centrales están secos, pero de ellos surgen brotes que muestran la capacidad de regeneración de la especie en condiciones adecuadas.

Todo lo que hay que tener en cuenta para visitar el Castañar de El Tiemblo

Entre el 12 de octubre y el 25 de diciembre se establece un sistema de acceso regulado debido al incremento de visitantes. La normativa municipal fija tarifas para vehículos privados, motocicletas, quads y autobuses privados, mientras que el acceso a pie o en bicicleta se mantiene gratuito.

También se habilita un autobús municipal con horarios de subida y bajada que permite descongestionar la zona de aparcamiento.

Las autoridades locales insisten en el cumplimiento de varias normas para preservar el entorno:

Mantenerse en los senderos señalizados.

No recoger castañas del suelo ni de los árboles.

Evitar dejar residuos en el recorrido.

Controlar a las mascotas con correa.

Durante la época de otoño, el acceso a El Castañar está controlado mediante compra de entrada anticipada los viernes, sábados, domingos y festivos. De lunes a jueves (no festivos) no será necesario comprar entrada.

Estas pautas buscan reducir la compactación del suelo y el deterioro de la capa fértil, un fenómeno que afecta a la regeneración natural de los castaños.

Cómo llegar y qué esperar del recorrido

El Castañar de El Tiemblo se encuentra a unos 90 kilómetros de Madrid. El desplazamiento más habitual se realiza por la M-501 hasta El Tiemblo, donde comienza un tramo adicional de carretera forestal que conecta con el Área Recreativa de El Regajo. Desde este punto arranca la ruta circular que permite recorrer las zonas de mayor interés del bosque.

El itinerario atraviesa fuentes, refugios tradicionales, praderas naturales y zonas donde el castaño convive con alisos y pequeñas corrientes de agua. En otoño, la transformación cromática del arbolado añade un valor añadido al paisaje, con tonalidades ocres y marrones que caracterizan la estación.

Durante el trayecto es habitual observar fauna local, especialmente en las primeras horas del día. La ruta concluye en un tramo donde la masa forestal se abre nuevamente, lo que permite contemplar la estructura del bosque y la distribución de los ejemplares de mayor edad.