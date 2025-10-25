Éstas son las 4 mejores rutas de senderismo para el otoño: una está a 90 kilómetros de Madrid

Este otoño tienes la oportunidad perfecta para conectar con la naturaleza a través de rutas de senderismo increíbles. ¿Estás listo para disfrutar de los paisajes cambiantes y los colores cálidos de esta temporada?

Hemos seleccionado los cuatro mejores senderos que te permitirán respirar aire fresco y desconectar de la rutina. Si vives en Madrid o en sus alrededores, te sorprenderá saber que una de estas joyas naturales está a tan sólo unos 89 kilómetros de la capital. ¿Quieres saber cuáles son?

1. El Castañar de ‘El Tiemblo’

El sendero de El Castañar de El Tiemblo se encuentra en la provincia de Ávila a unos 89 kilómetros de Madrid. La distancia de esta ruta es de unos 4,3 kilómetros (ida y vuelta) y el tiempo estimado es de 1 hora y 30 minutos.

El punto de salida se ubica en el área recreativa de El Regajo en el Castañar. Esta ruta merece la pena recorrerla en cualquier época del año aunque en otoño es la época más llamativa y colorida.

El trazado te permitirá conocer el bosque de El Castañar de El Tiemblo, uno de los más singulares de la comarca. Además, es el que tiene más extensión del Sistema Central.

A lo largo de la ruta observarás diferentes especies de árboles y arbustos a parte del castaño: majuelo, olmo, avellano, sauces, helechos, etc. También te encontrarás con aves como el mirlo o el zorzal, entre otras.

2. Selva de Irati

La Selva de Irati se ubica en Navarra y se trata de uno de los hayedos-abetales más grandes y mejor conservados de Europa. Este extenso bosque es una Zona de Especial Protección de Avifauna.

Su magnífica conservación se debe al respeto que le ha mostrado la ciudadanía y a sus tres zonas protegidas: las reservas naturales de Mendilatz y de Tristuibartea y la reserva integral de Lizardoia, que contribuyen a la buena salud del bosque.

Hay numerosas rutas que puedes realizar en la Selva de Irati. Éstas son algunas de ellas:

Arkelia-Lauzaran

Mirador de Zamariain

Cueva de Arpea

Puente colgante de Arive

Azalegui y la ermita de San Esteban

Si quieres descubrir las características de cada una de ellas, puedes hacerlo a través de este enlace.

3. Ordesa y Monte Perdido

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido está declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO e incluye un conjunto de cuatro valles: Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta. Estos se extienden alrededor del Monte Perdido, el macizo calcáreo más alto de toda Europa.

Este parque se ubica en la Comunidad Autónoma de Aragón, al norte de la provincia de Huesca. Hay varias rutas de senderismo para realizar en él. Éstas son algunas:

Cañón del Añisclo

Valle de Ordesa

Valle de Bujaruelo

Valle de Pineta

Gargantas de Escuáin

Cola de Caballo

Si quieres conocer la longitud, duración estimada y características de estos itinerarios, puedes hacerlo desde la página del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

4. Sierra de Cazorla

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se encuentra en Andalucía, concretamente en la provincia de Jaén. En él se entremezclan paredes rocosas de gran altura con valles profundos y bosques de pinos laricios. Entre sus picos destacan el de Empanadas y Cabañas con unos 2.000 metros de altitud. No obstante, el del Yelmo es uno de los más frecuentados.

Una de las rutas de senderismo más populares de esta sierra de la del Río Borosa aunque puedes realizar otras diferentes como la ruta de la Cerrada de Utrero, Cerrada de Elías, Cueva del Agua y la del nacimiento del río Guadalquivir, entre otras.