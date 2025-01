La peligrosa prueba a la que se enfrentará Victoria Federica en ‘El Desafío’

Victoria Federica de Marichalar es la gran estrella de la quinta temporada de El Desafío en Antena 3 que se estrena el viernes 9 de enero a las 22.00 horas. Durante la presentación del programa ( celebrada el miércoles 8 de enero) y en la que estuvo presente OKDIARIO se pudo ver un avance con imágenes del concurso y muchas en las que aparecía Victoria Federica llamaron la atención, sobre todo esa en la que podemos ver cómo sujeta un arma larga de precisión y rompe a llorar. Además, según contó Jorge Salvador (productor de El Desafío), aunque la nieta de Juan Carlos I comenzó su nueva aventura televisiva como «un pajarito asustado», a medida que pasaban las semanas se relajó y, de hecho, ella ha sido » la primera mujer de las cinco ediciones que ha pedido hacer una prueba de fuego». Otro momento muy peligroso que vivió la hija de la Infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar en Antena 3. Eso sí, los responsables del programa aseguraron que, siempre, su prioridad máxima es la de mantener la seguridad de los concursantes.

El Desafío se estrena este viernes a las 22:00 horas en Antena 3. El programa presentado por Roberto Leal regresa tras triunfar en su anterior edición, coronándose como líder absoluto en la noche de los viernes, liderando todas las entregas del curso. Ahora, el programa vuelve y lo hace con una temporada cargada de emoción, sorpresas, imponentes retos y nuevas pruebas que deberán superar un nuevo grupo de famosos, que vuelve a ser de lo más codiciado de la televisión.

Victoria de Marichalar, Genoveva Casanova, Feliciano López, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz El Cordobés, Roberto Brasero y Susi Caramelo son los famosos que se enfrentarán a los retos planteados por el programa.

Durante la presentación de esta nueva temporada producida por 7 y acción (El Hormiguero), la gran estrella fue Victoria Federica, puesto que este es su debut televisivo como concursante. Todo el interés estaba en ella, sobre todo después de ver un vídeo promocional en el que vimos varios momentos del programa: concursantes en llamas, suspendidos a grandes alturas, inmersos en agua helada, haciendo apnea o atrapados en cajas de metacrilato llenas de agua.

Una de las imágenes más impactantes es la de Victoria Federica blandiendo un arma larga de precisión y sollozando mientras dice: «Me dicen créetelo, créetelo y yo es que no puedo, porque nunca me he creído nada y no me sale». Esta imagen llama la atención sobre todo por el pasado de su familia con las armas de fuego: en 2012, su hermano Froilán se disparó en un pie, por no mencionar la trágica muerte en 1956, de Alfonso de Borbón mientras que su hermano, Juan Carlos I, limpiaba un arma.

El paso de Victoria Federica por ‘El Desafío’ y su prueba de fuego

Durante la rueda de prensa de El Desafío, Jorge Salvador destacó cómo había sido el paso de la nieta de Juan Carlos I por el programa de Antena 3: «Victoria empezó como un pajarito asustado, se notaba que no estaba en su ambiente, estaba incómoda, pero fue cogiendo fuerza y ha terminado el programa como una heroína. Además, ella es la primera mujer de las cinco ediciones que ha pedido hacer una prueba de fuego».

Victoria Federica aseguró que ya habían contactado con ella en temporadas anteriores pero que “no se sentía segura». «Sin embargo, es la mejor decisión que he tomado. Es verdad que llegué asustada, porque no estaba en mi zona de confort, pero todos me hicieron sentir en casa y familia”.

La hija de la Infanta Elena aseguró que en su “casa están todos muy contentos por la decisión” que ha tomado y destacó que: “La evolución ha sido sorprendente para mí, porque no me esperaba estar tan suelta al final del programa. Al principio, pensaba que me iba a morir de los nervios. Poco a poco me fui desenvolviendo y he conseguido superarme en muchas cosas que jamás hubiera hecho en mi vida y menos en televisión. Me he propuesto retos que los he superado».