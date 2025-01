Victoria Federica, protagonista en la presentación de ‘El Desafío’: «En casa están muy contentos»

Victoria Federica de Marichalar ha sido la protagonista absoluta durante la presentación de la quinta temporada de El Desafío en Antena 3 a la que ha asistido OKDIARIO. La nieta de Juan Carlos I debuta en televisión con este concurso familiar en el que, por un breve adelanto que se ha enseñado a la prensa, tendrá que bailar, tocar la batería e incluso disparar una escopeta. «Victoria empezó como un pajarito asustado, se notaba que no estaba en su ambiente, estaba incómoda, pero fue cogiendo fuerza y ha terminado el programa como una heroína», ha dicho Jorge Salvador, director de la productora 7 y acción. La hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar ha confesado ante la prensa que en su «casa están todos muy contentos» ante su última aventura profesional. «Es verdad que llegué asustada, porque no estaba en mi zona de confort, pero todos me hicieron sentir en casa y familia», ha dicho la influencer.

Así será la quinta temporada de ‘El Desafío’

Antena 3 ha presentado la quinta edición de El Desafío, que estrena el viernes a las 22:00 horas. El programa presentado por Roberto Leal regresa tras triunfar en su anterior edición, coronándose como líder absoluto en la noche de los viernes, liderando todas las entregas del curso. Ahora, el programa vuelve y lo hace con una temporada cargada de emoción, sorpresas, imponentes retos y nuevas pruebas que deberán superar un nuevo grupo de famosos, que vuelve a ser de lo más codiciado de la televisión.

Victoria de Marichalar, Genoveva Casanova, Feliciano López, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz El Cordobés, Roberto Brasero y Susi Caramelo son los famosos que se enfrentarán a los retos planteados por el programa.

A la presentación celebrada el 8 de enero y en la que estuvo presente OKDIARIO, asistieron todos los concursantes excepto Genoveva Casanova (por encontrarse “indispuesta”) y Feliciano López (que tenía compromisos profesionales). Pero, sin duda, la gran protagonista del momento fue Victoria Federica.

El debut televisivo de Victoria Federica

La hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar debuta en la pequeña pantalla con El Desafío. Hasta ahora solo la habíamos visto trabajar en el mundo de la moda, siendo portada de infinidad de publicaciones y desfilando en todo tipo de eventos y pasarelas. Ahora se estrena en televisión y lo hace con un complicado reto: El Desafío. Será la primera vez que formará parte de un proyecto televisivo y será entonces cuando podrá demostrar por primera vez su faceta más personal.

El Desafío está producido por Pablo Motos a través de la compañía que dirige con Jorge Salvador (7 y acción). El propio Sandoval, presente en la rueda de prensa, definió de esta manera a Victoria Federica como concursante: «Victoria empezó como un pajarito asustado, se notaba que no estaba en su ambiente, estaba incómoda, pero fue cogiendo fuerza y ha terminado el programa como una heroína. Además, ella es la primera mujer de las cinco ediciones que ha pedido hacer una prueba de fuego». El productor bromeó al decir que: «Y no es lo mismo quemar a Susi [Caramelo] que quemar a Vic, como productor la responsabilidad es otra».

«Llegué asustada»

Después de que todos los presentes hablasen, llegó el turno de las preguntas, casi todas dirigidas a Victoria Federica ( ya que no concedió entrevistas después de la rueda). Ahí fue cuando la nieta del rey emérito dijo cómo había sido su debut en televisión. La joven aseguró que ya habían contactado con ella en temporadas anteriores pero que «no se sentía segura». «Sin embargo, es la mejor decisión que he tomado. Es verdad que llegué asustada, porque no estaba en mi zona de confort, pero todos me hicieron sentir en casa y familia».

Victoria Federica aseguró que en su «casa están todos muy contentos por la decisión» que ha tomado y destacó que: «La evolución ha sido sorprendente para mí, porque no me esperaba estar tan suelta al final del programa. Al principio, pensaba que me iba a morir de los nervios. Poco a poco me fui desenvolviendo y he conseguido superarme en muchas cosas que jamás hubiera hecho en mi vida y menos en televisión. Me he propuesto retos que los he superado».

«Espero sorprender a todo el mundo»

¿Cambiará en algo la percepción que tiene el público sobre ella tras ver El Desafío? La hija de la infanta Elena se limitó a decir: «Cada uno que piense lo que quiera. Yo estoy muy contenta con lo que he hecho y espero sorprender a todo el mundo. Si quieren cambiar su forma de pensar, encantada, pero como no lo puedo controlar yo…».