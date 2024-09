La pastelería de Madrid que eligió Victoria Federica para su tarta de cumpleaños: visita obligatoria

Victoria Federica de Marichalar, la hija de la infanta Elena y sobrina del rey Felipe VI, celebró este pasado lunes, su 24 cumpleaños de una manera muy especial que no ha dejado indiferente a nadie. Durante su primera aparición en el famoso programa de Antena 3, ‘El Hormiguero’ que presenta Pablo Motos, decidió llevar consigo una impresionante tarta de chocolate que provocó muchos comentarios en redes sociales por la pinta que tenía y por lo deliciosa que tanto Motos como Victoria comentaron que estaba, cuando la probaron en directo. Una tarta que se elabora en una pastelería de Madrid y que ahora todo el mundo desea visitar.

La tarta elegida no era cualquier tarta, sino una creación de la pastelería Mores, una de las más recomendadas de Madrid pero que ahora ha visto como su reputación crecía todavía más gracias al detalle de Victoria Federica de sacar la tarta en el pleno directo de un programa que arrasa siempre en audiencia. La elección de la nieta del rey emérito no fue casual, ya que confesó ser una apasionada de la gastronomía española durante su entrevista. Con esa pasión en mente, no es sorprendente que para su cumpleaños quisiera acompañar un momento tan especial con uno de los mejores pasteles de la capital. Además, al conocer el gusto de Pablo Motos por el chocolate, decidió que la tarta debía estar a la altura de la celebración. «He traído una tarta porque sé que te gusta mucho el chocolate y, como hoy es mi cumpleaños… Hoy eres mi cita, Pablo», dijo la joven con simpatía al comienzo del programa, haciendo que la tarta se convirtiera en tendencia y que como decimos, sean muchos los que deseen acercarse ahora a Mores para poder comprarla y probar además el resto de delicias dulces que venden.

La pastelería de Madrid que gusta a Victoria Federica

La tarta de Mores fue protagonista de la velada en el programa de televisión, y tanto Motos como la propia Victoria Federica no pudieron resistirse a dejar claro lo buena que estaba. De hecho, el propio Motos, tras probarla, no dudó en declararla «una locura de lo rica que está». Incluso, bromearon sobre cuál de las dos tartas presentes en el programa era mejor, ya que el equipo también había preparado una para la ocasión. La pastelería Mores no solo brilló en ese momento televisivo, sino que también se convirtió en tema de conversación debido a la calidad de su producto. Este momento destacó, una vez más, la importancia de la pastelería artesanal en la creación de experiencias gastronómicas inolvidables.

La pastelería Mores: de la tradición al éxito mediático

Fundada en 2017 por la familia Moreno, Mores ha sido un proyecto que nació casi por casualidad, impulsado por las deliciosas galletas de mantequilla que Inmaculada Moreno, la matriarca, solía preparar para amigos y conocidos. Poco a poco, gracias al boca a boca, el pequeño emprendimiento fue creciendo, y en 2022 decidieron abrir su primera tienda física en la calle José Ortega y Gasset, en el barrio de Salamanca, Madrid. Con una sólida reputación en el sector del cátering y productos bajo demanda, la tienda es hoy un punto de referencia para quienes buscan calidad y sabor en cada bocado.

Aunque las famosas «mores» (pastas de mantequilla con dulce de leche) son las estrellas de la casa, las tartas no se quedan atrás. La tarta de chocolate que Victoria Federica llevó al programa ‘El Hormiguero’ es un claro ejemplo de ello. Este delicioso pastel está hecho con un bizcocho sin harina y una mousse de chocolate que conquista a todo aquel que la prueba. La calidad de los ingredientes y el mimo con el que cada tarta es elaborada de manera artesanal son el sello distintivo de esta pastelería, lo que ha generado una alta demanda, especialmente después de la aparición televisiva.

Un dulce que conquista Madrid

El impacto de la participación de Victoria Federica en ‘El Hormiguero’ no se hizo esperar. La mañana siguiente, la pastelería Mores recibió un aluvión de pedidos. «Estamos a tope de pedidos», comentaba Rodrigo Moreno, uno de los miembros de la familia según recogía esta semana el periódico El Mundo. El hecho de que una personalidad tan mediática como Victoria Federica fuera clienta habitual y decidiera llevar su tarta a un programa tan popular ha sido una grata sorpresa para este negocio familiar. Aunque esperaban que su tarta tuviera protagonismo en el cumpleaños, no imaginaban la repercusión mediática que traería.

Un éxito basado en la artesanía y el amor por el detalle

La filosofía de Mores siempre ha sido clara: calidad sobre cantidad. En su obrador en Las Rozas, todas las tartas y productos se hacen de manera artesanal, desde las galletas hasta los platos de cátering. El mimo con el que elaboran cada encargo es el principal motivo de su éxito. Aunque sus productos se pueden encontrar en su tienda de la calle Ortega y Gasset 55, la mayoría de las ventas se realizan bajo pedido, lo que garantiza que cada producto esté recién hecho y en perfecto estado para sus clientes.

La pastelería también ofrece una amplia variedad de productos, que van desde dulces hasta opciones saladas para cáterings, pero es su tarta de chocolate la que ha robado el protagonismo tras su aparición en televisión. Disponible en distintos tamaños, la tarta cuesta 24,20 euros en su versión mediana y promete ser un éxito en cualquier celebración. Desde su creación, la empresa ha crecido de manera constante y hoy cuenta con un equipo de 11 personas, entre el obrador y los repartidores, lo que refleja su evolución desde un pequeño proyecto familiar hasta un negocio en pleno auge.