Todo sobre Victoria Federica: su altura, su trabajo como influencer, sus confesiones…

Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, una de jóvenes más destacadas del ámbito social en España, se encuentra en un momento clave de su vida. Con 24 años recién cumplidos, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha ido construyendo un perfil público que la ha llevado a ser una de las influencers más seguidas y admiradas en el país. Aunque su apellido y su linaje la han colocado desde su nacimiento en el centro de atención, Victoria ha comenzado a forjar su propio camino, alejándose del discreto papel que tradicionalmente ocupan los miembros de la realeza.

Nacida el 9 de septiembre de 2000 en Madrid, siempre ha llamado la atención por su físico imponente. Con una altura de 1,80 metros, herencia de las familias Borbón y Marichalar, destaca por su elegancia y porte. Esta estatura, sumada a su atractivo natural, la ha convertido en un rostro deseado en el mundo de la moda, donde ha encontrado un nicho perfecto para desarrollar su carrera como influencer. Ya ha trabajado con algunas marcas de lujo, como Loewe o Louis Vuitton.

La formación académica de Victoria Federica

Aunque su infancia estuvo marcada por una discreta presencia mediática, la vida de Victoria Federica ha ido ganando cada vez más visibilidad. Tras finalizar su etapa escolar en prestigiosas instituciones como el colegio San Patricio de Madrid y el St. George’s de La Moraleja, una exclusiva escuela británica, decidió iniciar estudios de negocios en el College For International Studies (CIS) en Madrid. Esta universidad, con un enfoque internacional y un acuerdo con el Endicott College de Massachusetts, ofrecía a Victoria una sólida formación académica que parecía ser el camino natural para alguien de su linaje. Sin embargo, tras un año y medio, decidió abandonar sus estudios para dedicarse de lleno a lo que realmente le apasionaba: el mundo de la moda y las redes sociales.

Su decisión fue vista con escepticismo por algunos sectores de la sociedad, que esperaban de ella un camino más tradicional. Sin embargo, Victoria ha logrado consolidarse como una de las modelos más seguidas de España, con cerca de 300.000 seguidores en Instagram. A través de esta plataforma muestra su estilo de vida, colaboraciones con marcas de lujo y su asistencia a eventos exclusivos. La joven ha demostrado un instinto natural para este tipo de profesión, posicionándose como una figura relevante en las alfombras rojas y las portadas de revistas.

Las confesiones de Victoria Federica de Marichalar

No es casualidad que Victoria haya decidido seguir una carrera en el mundo de la moda, ya que esta pasión le viene de familia. Su padre, Jaime de Marichalar, ha sido siempre un referente en cuanto a estilo y elegancia, siendo uno de los aristócratas más vinculados al mundo de la moda. Durante muchos años, Marichalar fue uno de los españoles mejor vestidos y un habitual en eventos de moda internacionales, algo que sin duda influyó en su hija. Esta última ha confesado que todo lo que sabe lo ha aprendido de él.

La prima de la princesa Leonor ha tomado ese legado y lo ha adaptado a su propia personalidad, convirtiéndose en embajadora de marcas reconocidas y siendo protagonista de editoriales en importantes publicaciones. Su estilo es una mezcla de sofisticación y modernidad, lo que le ha permitido destacarse como un referente para las nuevas generaciones.

La sobrina de don Felipe y doña Letizia no solo ha sabido cómo trasladar su pasión por la moda a una carrera profesional, también ha logrado usar su nombre para crear una identidad propia, lejos de las expectativas tradicionales asociadas a la realeza. Tal y como ella misma ha confesado, disfruta de una relación muy cercana con el rey emérito.

La aparición de la influencer en ‘El Hormiguero’

El 2024 marca un antes y un después para Victoria Federica, ya que ha decidido dar el salto a la televisión, un ámbito que hasta ahora no había explorado. Su primera entrevista televisiva tendrá lugar en el famoso programa ‘El Hormiguero’, donde se espera que aborde temas personales y profesionales, desvelando más detalles sobre su vida y sus aspiraciones. La expectativa es alta, ya que será la primera vez que un miembro de la Familia Real participa en un formato de estas características.

Victoria ha demostrado en entrevistas anteriores, como en el pódcast de Vicky Martín Berrocal, que tiene mucho que decir. Lejos de la imagen reservada y distante que algunos podrían esperar de alguien de su posición, ha mostrado ser cercana, directa y con una personalidad definida. Este debut televisivo será, sin duda, una oportunidad para que el público conozca más a fondo a la sobrina de los reyes Felipe y Letizia, más allá de su rol como influencer.

No obstante, su creciente popularidad no ha estado exenta de críticas. Ser una figura pública de su relevancia la ha expuesto a constantes comentarios y opiniones, muchas veces negativas, especialmente en redes sociales. Victoria Federica ha sido objeto de críticas en plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter), donde algunos usuarios cuestionan su estilo de vida y el tipo de trabajo que realiza. No es extraño que, al provenir de una familia tan expuesta mediáticamente, haya sido observada con detalle.

Sin embargo, Victoria parece no dejarse afectar por estas opiniones y continúa firme en su camino. A pesar de la presión mediática, ha sabido gestionar su vida pública con madurez. Pero, ¿está preparada para enfrentarse a las preguntas de Pablo Motos?