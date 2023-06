¿Tiene Jaime de Marichalar un romance? Las imágenes que lo dicen todo

Jaime de Marichalar conoce mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón, por eso tiene mucho cuidado a la hora de pronunciarse en un sentido u otro. Los reporteros se acercan a él para preguntarle por las polémicas del momento, pero sabe guardar las formas e intenta no llamar la atención. El problema es que sus intentos por ser discreto han caído en saco roto porque ‘Fiesta’ ha publicado unas imágenes suyas al lado de una misteriosa mujer. ¿Está enamorado el exmarido de la infanta Elena? Desde que firmó su divorcio en 2005 no ha vuelto a estar ilusionado, que se sepa.

Todo empezó por una noticia que protagonizó su hija. En Mediaset aseguran que Victoria Federica ha recibido “una oferta muy gorda” en Nueva York gracias a las influencias de su padre en el mundo de la moda. Ambos tienen una relación bastante estrecha porque comparten pasiones, por eso todos los ojos están puestos en Jaime. Acudieron a una fiesta juntos donde se codearon con rostros tan importantes como el exdeporsita Usain Bolt, el influencer Tomás Páramo o el actor Miguel Bernardeau.

Las imágenes de las que todo el mundo habla

Jaime de Marichalar ha protagonizado un revuelo que no ha dejado indiferente a nadie. Ha estado en una fiesta en Madrid donde se patrocinaba una marca de lujo. ¿Qué ha hecho después? Marcharse del evento acompañado de una misteriosa mujer de la que todavía no se conocen demasiados detalles. Tiempo al tiempo. De momento sabemos, gracias al programa ‘Fiesta’, que ambos estuvieron muy cómplices durante toda la noche. ¿Estamos delante de la primera novia oficial de Jaime desde que se separó de la infanta?

“Se muestra muy cómplice con esta mujer aparentemente desconocida. Marichalar y esta misteriosa mujer enseguida se apartan de Victoria Federica en busca de intimidad”, explican en el citado medio. Era un acto importante, había muchos famosos y cualquiera podía contar lo que estaba pasando, por eso Jaime fue tan prudente. Lo que no sabía era que le estaban grabando. ¿Por qué tanto secretismo? Una de las teorías que se barajan es que el romance no está consolidado, por eso no quiere confirmar nada.

Victoria Federica pilló a su padre

También se ha hablado mucho del papel que jugó Victoria Federica en toda esta historia. Estuvo atenta a todos los detalles. “A Victoria no se le escapa nada y es testigo de la faceta más desconocida de su padre. Convertido en un auténtico galán, Marichalar nos descubre sus grandes trucos de seducción. Tanto que su acompañante no puede evitar susurrarle algo al oído con la excusa de estar a escasos centímetros de él. Sus miradas hablan por sí solas y juntos ponen rumbo a su siguiente destino”, informan en Telecinco.

La obsesión de Jaime de Marichalar

Jaime mantiene una relación muy tensa con los reporteros. No quiere saber nada de los medios y está convencido de que la única opción que tiene es no entrar en ninguna polémica. De lo contrario está dando pie a que le acusen de aprovechado. Su entorno explica que esa es la razón por la que nunca entra a confirmar ni a desmentir ningún rumor.