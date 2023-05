El curioso motivo por el que Victoria Federica siempre evita hablar ante las cámaras

No es ningún secreto. Victoria Federica, la hija de la infanta Cristina, se ha convertido en la estrella más destacada de la Familia Real. Ya ha dado varias entrevistas y está en las fiestas más importantes. Le invitan y posa ante los medios con una sonrisa, pero se niega a responder a ninguna pregunta. ¿El motivo? Una de sus mejores amigas ha explicado por qué mantiene las distancias. Nadie entendía por qué habla con ciertas revistas y luego ignora a los reporteros. Ya tenemos la explicación. Antes de profundizar en este asunto debemos recordar que, según cuentan en Telecinco, Victoria Federica gana mucho dinero gracias a sus posados.

La verdad de Victoria Federica

Es sencillo. Carlota Boza, actriz de ‘La que se avecina’, es íntima amiga de Victoria Federica y ha explicado por qué tiene un carácter tan enigmático. Por un lado le encanta posar delante de los fotógrafos y da entrevistas en publicaciones importantes, pero cuando se encuentra con algún reportero se pone muy nerviosa. Hay una explicación. Carlota Boza asegura que, aunque no lo parezca, su amiga es bastante tímida y no termina de sentirse cómoda con la presencia de las cámaras. La artista asegura que Victoria, Vic como le llaman sus íntimos, lo pasa realmente mal cuando le hacen determinadas preguntas.

En ‘El Programa de AR’ han explicado que la situación de Victoria Federica no es tan fácil como parece. Es cierto que gana mucho dinero siendo una estrella del corazón y nadie puede negar que participa del negocio. Pero en el espacio recuerdan que muchas veces le preguntan por asuntos incómodos que nada tiene que ver con ella. Por ejemplo, le hablan de su hermano Froilán y ella se pone nerviosa. Carlota Boza promete que es muy educada y que guarda silencio porque no sabe qué decir.

El testimonio más esperado

Todo era un misterio hasta que la actriz de ‘La que se avecina’ ha dado explicaciones. “Conmigo habla y no calla. No sé, igual las cámaras imponen. Si no se encuentra cómoda entiendo que no atienda”. Ha explicado que Victoria es mucho más amable de lo que parece y que en la intimidad es bastante habladora. Lo que ocurre es que le preguntan cosas muy privadas delante de cientos de personas, por eso se cierra en banda. Este discurso cuadra con la experiencia que vivió la periodista María Patiño.

¿Cómo es la verdadera Victoria Federica?

La sorpresa es máxima porque Victoria Federica aparenta ser todo lo contrario. Parece que tiene un carácter arrollador y que no le tiene miedo a ninguna polémica. Sin embargo, su amiga actriz asegura todo lo contrario. “Entiendo que no conteste. En su caso, en general la gente está súper centrada en ella. Intenta sacar la mínima cosa que sucede, hace o pasa a su alrededor y entiendo que le da miedo que cualquier declaración que dé se saque de contexto. Supongo que para no arriesgar, prefiere no hablar directamente”.