Tomás Páramo, tajante sobre Victoria Federica y ‘su nuevo amor’

Victoria Federica sigue acaparando la atención de los medios de comunicación tanto por las últimas imágenes en las que hemos visto a la hija de la infanta Elena posando cual sirena en las aguas del mediterráneo, como por su particular cambio de actitud frente a los medios, tornando su gran hermetismo en una discreta simpatía que ha dejado con la boca abierta a propios y extraños y que, sin embargo, no ha logrado sorprender a dos de las personas más importantes en la vida de la sobrina del Rey Felipe VI, sus amigos Tomás paramo y María G. de Jaime. Ambos han regresado de la boda del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, con Mishel Gerzig y nada más aterrizar en la capital se encontraban con los medios de comunicación con los que han hablado de todos los asuntos que tocan sus vidas y, cómo no, de esta nueva etapa en la vida de Victoria Federica.

Victoria Federica disfrutando en Ibiza / Gtres

Precisamente, Tomás Paramo revelaba a los periodistas que recientemente había compartido tiempo con ella en un viaje de trabajo a Ibiza. «Estuvimos allí por una campaña. La vi muy bien, fenomenal», comentaba en la terminal. Cuando se le preguntó sobre los cambios en la actitud de Victoria Federica hacia la prensa, Tomás Paramo afirmó que, para ellos, siempre ha sido una amiga cercana y su percepción sobre ella no ha cambiado «Siempre ha sido así», aseveraba con una amplia sonrisa. Ante los recientes comentarios sobre un futuro trabajo como modelo en los Estados Unidos , Tomás se mostraba nuevamente tajante: “Somos muy amigos y no sabemos nada. Son invenciones de aquellos de siempre, no creo que sea verdad», declaró con seguridad.

Victoria Federica con un bolso / Gtres

El momento más divertido a la hora de hablar del presente de la hija pequeña de Jaime de Marichalar llegaba cuando los reporteros asfálticos se atrevían a preguntarle a la pareja por un nuevo amor en la vida de la influencer royal. Lejos de dar la callada por respuesta, Tomas se mostraba la mar de divertido dejando caer una afirmación acerca de los sentimientos de su gran amiga: “Está enamorada de la vida”.

Victoria Federica, feliz en su tiempo libre / Gtres

Y es que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha cambiado su postura ante el mundo de las celebrities, abriendo su cuenta de Instagram y sumándose a la vida de las influencers de moda, y disfrutando de su día a día. Tanto es así, que días antes se la pudo ver en otro de los eventos de moda de Estocolmo, Suecia: ni más ni menos que el desfile de Max Mara, donde coincidía con celebridades como Demi Moore.

En cuanto a la feliz pareja, Páramo y María G. de Jaime vuelven a casa para reunirse con sus dos hijos. Presumen de haber disfrutado en sus días de compañía y un poco más de intimidad de lo que están acostumbrados. Antes de despedirse de los medios, el empresario no perdía la oportunidad de hablar del estado de salud de María Pombo tras vivir un complicado segundo alumbramiento: «Está recuperándose de su cesárea. Los primeros días siendo uno más de la familia son duros, pero está muy bien», afirmaba intentando explicar cómo ha podido sentirse tanto en el parto como en los días posteriores en los que se ha llegado a hablar de depresión postparto: «Ha sido una cesárea antes de lo esperado y yo creo que ha sido diferente a lo que ella esperaba, pero está muy bien ahora. Yo creo que, aunque al principio es todo muy duro y no ha ido como esperaba, pero yo creo que está muy contenta».