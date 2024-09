Victoria Federica de Marichalar ha celebrado su 24º cumpleaños concediendo su primera entrevista en televisión. La joven se ha sentado en el plató de El Hormiguero, el programa a los mandos de Pablo Motos, para hablar de su experiencia grabando la nueva edición de El Desafío, que se emitirá en enero de 2025. Pero también, para ahondar en algunos aspectos de su vida privada, hasta ahora desconocidos, como sus sueños de niña o su gusto por las regata. «A ver si algún día consigo competir», ha confesado, deseando seguir con los pasos de su abuelo, el Rey Juan Carlos I.

Sobre el formato en el que un grupo de ocho famosos se enfrentan a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego, Victoria Federica ha reconocido que ha sido una experiencia única. «Me he superado a mí misma en muchísimas cosas. Ha sido brutal, la experiencia mejor que he tenido hasta ahora. La prueba más dura fueron dos de agua, la más difícil, la apnea, mi primer programa, mi primera vez, mi primer todo. Pensaba que no iba a poder. Si lo hubiese hecho más tarde hubiese hecho mejor marca», ha dicho no sin antes confesar, eso sí, que la prueba más difícil a la que se ha enfrentado es la apnea. «La más difícil para mí fue la apnea, era mi primer programa, mi primera vez en televisión».

Victoria Federica confiesa lo que haría si no fuera un rostro conocido

Ya en el terreno personal, Victoria Federica ha confesado que, de no ser un rostro conocido en nuestro país, lo primero que haría sería dar «un buen paseo» por Madrid. En este sentido, la sobrina del Rey Felipe VI ha explicado que «desde que nací llevaba dos guardaespaldas detrás de mí de la Policía Nacional. Los llevé hasta los 18 años. Lo viví bien, pero de adolescente me agobiaba un poco, aunque los adoraba y a día de hoy sigo teniendo relación con ellos y nos seguimos viendo», ha señalado. «El primer día que me retiraron los escoltas los llamé por teléfono para que me vinieran a buscar y me dijeron que ya no iban a venir. Me fui acostumbrando pero les eché mucho de menos», recuerda.

A lo largo de la entrevista, Victoria Federica ha hecho referencia a su infancia en varias ocasiones. La influencer ha desvelado lo que de mayor quería ser profesora. Asimismo, ha admitido que no era la mejor estudiante y que solía suspender Matemáticas. «En Inglaterra era donde más me castigaban. En el colegio había una directora y no nos llevábamos bien con ella. Yo le hacía algunas bromas y siempre me regañaba. Sacaba a su perro de su despacho y me castigaba. Me encantan las bromas. Mi hit es meter petardos en los cigarros a mis amigos», ha dicho entre risas.

Victoria Federica pone en jaque a’La Revuelta’ de David Broncano

La visita de Victoria Federica en El Hormiguero ha coincidido con el estreno de La Revuelta en La 1, lo que supone un claro movimiento competitivo en la lucha por la audiencia televisiva. El Hormiguero, que había anunciado previamente a Lamine Yamal como el invitado del lunes, ha querido capitalizar el interés mediático alrededor de la nieta del Rey emérito, una figura que genera gran curiosidad entre el público. Por su parte, David Broncano ha intentado acallar la polémica alrededor del fichaje del comunicador en La 1. «Estoy deseando que se estrene para que mucha gente que ha opinado y tiene ideas contundentes sobre el programa lo vea y entienda por qué es puro RTVE», aseguró Agus Alonso, director de contenidos en RTVE, en la presentación del espacio en el Festival de Vitoria.

Para proteger el estreno frente a la competencia, la cadena pública ha reducido en veinte minutos la duración del Telediario 2, de modo que su propuesta para la franja del access prime time ha empezao a emitirse un poco antes de que El hormiguero arrancase en Antena 3 y Babylon show, conducido por Carlos Latre, hiciera lo propio en Telecinco.