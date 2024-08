Lamine Yamal y Alex Padilla toman una importante decisión tras el viaje a Grecia

Lamine Yamal, uno de los héroes de la Selección Española, se ha convertido en el gran protagonista del verano. Nada más terminar la competición de fútbol el foco fue a parar a él debido a su misteriosa vida sentimental. Enseguida salió a la luz que había pasado unos días en Grecia junto a la influencer Alex Padilla, una chica que se dedica a publicar contenido en TikTok.

A pesar de que ninguno de los dos confirmó que estaban juntos, publicaron fotos en las mismas ubicaciones, gesto que alimentó los rumores sobre un posible noviazgo. Con el paso del tiempo la situación se normalizó y muchos dieron por hecho que Lamine y Alex habían empezado una relación. Entonces llegó el batacazo: los jóvenes se dejaron de seguir en Instagram.

Montaje de Lamine Yamal con Alex Padilla. (Foto: Gtres)

El futbolista decidió romper su relación virtual con Alex Padilla, lo que indica que en el terreno personal la situación también se ha enfriado. Está siendo un verano bastante mediático para Lamine, quien no está acostumbrado a ser el centro de atención. La Eurocopa le ha convertido en una estrella y son muchos los que quieren estar a su ldo, pero ¿en quién confía realmente?

Las pruebas de la posible ruptura

El gran apoyo de Lamine Yamal es su compañero Nico Williams. Precisamente fue este último el que compartió unas imágenes que hicieron saltar todas las alarmas. Se trata de un vídeo en el que Lamine baila una canción con una letra sospechosa. Las estrofas están basadas en un amor que no llega a buen puerto, por eso la pregunta es: ¿era una indirecta para Alex?

»Mi amor para qué le digo que no, su adiós duele, pero vuele. Que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele…», dice el tema Mírame de Blessd. Este detalle no ha dejado indiferente a nadie. Las red social X (antiguo Twitter) se ha hecho eco de diferentes teorías y cada vez son más los que piensan que Grecia ha acabado con el amor de la pareja.

¿Tiene Lamine una nueva novia?

Después del viaje a Grecia, hubo muchos paparazzi que se centraron en localizar a Lamine Yamal para tener una confirmación oficial. La cuestión es que el joven no se dejó ver con Alex Padilla, quien estuvo a su lado durante la Eurocopa. Optó por irse de viaje a Marbella con su amigo Nico Williams. Estuvieron en varias discotecas de la ciudad, alquilaron un barco y disfrutaron al máximo de la Costa del Sol.

El diario ABC asegura que Lamine tiene una nueva ilusión. Según varios testigos, el deportista se dejó ver en una actitud muy cariñosa con una joven rubia y las alarmas no tardaron en sonar. No obstante, Lamine prefiere guardar silencio, pues no quiere que su vida personal acabe en la portada de ninguna revista.

El delicado momento que atraviesa el futbolista

A pesar de todos los intentos que ha hecho por estar al margen de los conflictos, Lamine Yamal se ha visto envuelto, de forma involuntaria, en un revuelo de tamaño colosal. El pasado miércoles 14 de agosto salió a la luz que habían apuñalado a su padre en un parking de Mataró (Cataluña). Por suerte la situación está controlada y el viernes recibió el alta a última hora de la tarde.

El problema es que el joven jugador no quiere llamar la atención de los medios. Tiene 17 años y todavía no está acostumbrado a este tipo de situaciones, pero el público está de su lado.