Pablo Motos y Antonio Orozco lanzan un mensaje a Raphael tras ser evacuado de ‘La Revuelta’

La salud del cantante Raphael sigue preocupando después de que se conociese en la noche del lunes que había sufrido un accidente cerebrovascular mientras grababa en el teatro Príncipe Gran Vía un especial navideño para La Revuelta, el espacio de David Broncano en La 1. El cantante de Linares ha podido salir por su propio pie y ser atendido por los servicios de urgencia, pero por el momento se desconocen más detalles de cómo se encuentra. Mientras el programa de TVE, que había sido grabado días antes, no decía nada sobre lo sucedido, El Hormiguero ha dedicado los primeros minutos a dar la poca información que se conocía al respecto. Hay que recordar que solo una horas antes, el lunes 16 de diciembre, fue el primer invitado de la semana del programa de Antena 3.

En la noche del martes estaba como invitado Antonio Orozco, que ha colaborado con el andaluz en varias ocasiones y con el que tiene una buena relación. Además de compañeros de profesión y de compañía discográfica, en el año 2023 colaboraron juntos grabando una versión muy especial de Devuélveme la vida, uno de los grandes éxitos del coach de La Voz. Por eso, Motos ha querido comenzar su programa recordando lo sucedido y mandando un mensaje de cariño al artista y todos sus familiares. «Ha tenido un ictus y se lo han llevado al hospital. Parece que las pruebas van bien», ha dicho del invitado que tuvo en su mesa apenas unas horas antes para presentar su nuevo disco, titulado Ayer aún.

Antonio también se ha mostrado impactado por la noticia: «La verdad es que nos hemos quedado en shock, todo el mundo le adora». Debido a la amistad que tiene con él y con su familia, se ha intentado poner en contacto con ellos nada más enterarse de lo sucedido: «Les he escrito algunos mensajes, pero no me han contestado».

Pese a que las noticias en los primeros minutos no eran tranquilizadoras, Orozco ha querido dejar claro que su amigo Raphael es una de las personas más fuertes que conoce, por eso confía en que todo saldrá bien. «Ha salido de cosas bastante peores que esta y estoy seguro de que dentro de poco tendremos noticias de que está yendo todo bien», así lo ha deseado.

Las palabras de Raphael sobre Elvis horas antes en El Hormiguero

Hablando de cuáles eran sus ídolos y los conciertos que más le marcaron, en su visita del lunes a Antena 3 habló de cómo le marcó un concierto de Elvis que pudo ver en Las Vegas, uno de los últimos que el artista estadounidense pudo realizar antes de su fallecimiento. «Lo que vi, no lo hubiera hecho, y lo dejo ahí» (…) «No estaba en condiciones ya de hacer nada y fue una pena porque lo había conseguido todo. Era lo más, en el mundo de la música en ese momento era lo más. No había nadie más importante que él», aseguró.

El artista aprendió una lección de aquello, por eso tiene claro que no repetirá lo que él considera un error: «Yo, ojalá, no tenga que pasar por eso y me retire antes».

Los otros problemas de salud de Raphael

El de Linares ha tenido que lidiar con varios problemas de salud, todos provocados por un problema de alcoholismo que casi le cuesta la vida. «Mi enfermedad era muy traicionera y no daba la cara. Yo no he bebido nunca ni he fumado, pero empecé a beber botellitas pequeñas de los hoteles porque me ayudaban a dormir», confesó en una entrevista a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya.

Primero comenzó a sufrir una hepatitis B que no se había mostrado, por lo que lo fue dejando pasar, pero su amiga Rocío Jurado le advirtió de lo mal que le veía, por eso le casi obligó a acudir al médico. «Ella fue la que me dijo que no estaba bien».

Aunque lo intentó, la hepatitis derivó en una cirrosis hepática que casi le cuesta, por eso no tuvo más remedio que someterse a un trasplante de hígado en el año 2003. «No quería someterme a un trasplante, pero finalmente tuve que hacerlo porque, si no, iba a morir», confesó en el citado programa a Bertín Osborne.