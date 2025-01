Roberto Brasero confirma las malas noticias de la AEMET: adiós al escudo antilluvias desde este día

Confirma Roberto Brasero las malas noticias de la AEMET, le diremos adiós al escudo antilluvias desde este día, tendremos que preparar bien el paraguas. Llega el momento de empezar a prepararse para afrontar una serie de cambios que marcarán el inicio de esta nueva etapa que tenemos por delante y que nos puede afectar de lleno. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para lo peor en un inicio del año en el que el tiempo será el que acabe marcando la diferencia. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que llega y en la forma de afrontarlo.

Empezamos los días en los que el mal tiempo acabará siendo protagonista, con una serie de detalles que serán los que marcarán la diferencia. Estamos en un invierno que puede acabar siendo el que nos acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Teniendo en cuenta que estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo claves en este momento. Por lo que, habrá llegado el momento de pensar en una previsión del tiempo que los expertos no dudan en advertirnos.

El escudo antilluvias que nos ha acompañado será historia

En estos días que encaramos la recta final de las vacaciones, podemos empezar a pensar en todo lo que nos está esperando de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia. Sobre todo, al estar pendientes de algunos retos que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Tenemos que empezar a pensar en la vuelta a la rutina y hacerlo con la mirada puesta a un destacado cambio que quizás hasta ahora no habíamos ni pensado. El cielo parece que nos regalará una novedad destacada que ha acabado siendo la que se ha convertido en un giro radical que puede ser especialmente destacado.

Expertos como Roberto Brasero están muy pendientes de las novedades de la AEMET en estas jornadas en las que parecerá que todo cambie y lo haga de tal forma que deberemos estar pendiente de una serie de elementos que quizás no habíamos visto hasta el momento. Aunque en algunas zonas no lo parezca ha empezado el invierno y lo ha hecho de tal forma que no sólo veremos el descenso de las temperaturas, sino que también hemos asistido a un giro radical en el tiempo.

Confirma las malas noticias de la AEMET Roberto Brasero

El escudo anticiclónico, que evita la llegada de borrascas, podría retirarse partir del día 4, con lluvias que irían ganando terreno. Hasta entonces, nieblas y heladas; también habrá estos días inestabilidad en el Mediterráneo, con chubascos en el sureste peninsular y Baleares. pic.twitter.com/ZHYWw0FW8V — AEMET (@AEMET_Esp) December 29, 2024

El experto en el tiempo Roberto Brasero coincide con la previsión de la AEMET con la llegada de un fenómeno poco común a partir de este día. El escudo antilluvias que nos ha acompañado en forma de anticiclón será historia y pasaremos a tener por delante una serie de días en los que la inestabilidad se ha convertido en una realidad.

Sin duda alguna, estamos ante un giro radical que la AEMET explica en su previsión del tiempo. A partir del día 4 y coincidiendo con la recta final de las vacaciones y el momento en el que la magia se apodera del país, las posibilidades de ver llegar la lluvia se amplifican. Tendremos que prepararnos para lo peor.

Tal y como afirman desde la página web de la AEMET: «Se prevé el paso de una borrasca por el norte de la Península, lo que propiciará la entrada de un frente al noroeste peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte y la vertiente atlántica, y precipitaciones afectando al Cantábrico y Galicia, Ibérica norte, oeste del Sistema Central y Pirineos, y sin descartar que se extiendan más hacia el sur. Se esperan persistentes y con acumulados significativos en la fachada occidental gallega y sin descartar que sean localmente fuertes. En montañas del extremo norte, nevadas débiles con la cota por encima de 2000 m. No se esperan precipitaciones en el resto de la Península ni en Baleares. Todavía se espera nubosidad baja matinal en valles de la meseta Sur y del nordeste, siendo posibles brumas y nieblas matinales. Cielos despejados o con nubes altas en Canarias, con una entrada débil de calima. Temperaturas máximas en aumento en la mitad norte peninsular y en las sierras del sudeste, mientras que en el resto no se esperan cambios. Mínimas en aumento casi general en la Península y sin cambios en el cuadrante suroeste ni en los archipiélagos».

Acabará siendo una realidad el frío de estos días: «Las heladas continuarán perdiendo extensión e intensidad, afectando localmente a Pirineos y sierras del centro y sudeste peninsular. Se prevé un predominio de vientos moderados del oeste y suroeste en la Península y Baleares, con probables intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en los litorales de Galicia y en zonas expuestas de montaña del noroeste y de la Cantábrica. Vientos del este y sureste en Canarias, flojos en general».

La sensación de frío se incrementará con el paso del tiempo y será uno de los que nos afecten de lleno, el frío y la lluvia marcarán la llegada de los Reyes Magos.