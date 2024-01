‘Pasapalabra’: Roberto Leal llama la atención a una invitada por estar a punto de saltarse las normas

El pasado miércoles 3 de enero pudimos ver una nueva entrega de Pasapalabra presentada por Roberto Leal. De esta forma, los espectadores disfrutaron de una de las pruebas más divertidas del programa de Antena 3. Estamos hablando, cómo no, de la «Prueba musical». ¡Los concursantes e invitados lo dan todo!

El presentador habló, para dar la primera pista de la prueba tanto a Moisés como a Óscar: «Año 1990, por cinco segundos. ¡Música!». Fue entonces cuando, nada más comenzar a sonar la canción, Michelle Calvó no pudo evitar mantenerse en silencio. «¡Qué temazo!», exclamó la invitada de Pasapalabra.

Como no era su turno, el presentador andaluz se vio en la obligación de parar los pies a la actriz, dándole un pequeño toque de atención: «Esta te la sabes… ahora me lo cuentas», mientras pedía silencio. Al fin y al cabo, no puede hacer ningún tipo de comentario para no molestar a sus compañeros de juego.

En esta ocasión, Óscar fue el más rápido de los concursantes de Pasapalabra en dar al pulsador: «Me suena muchísimo, es una canción española. ¿Es Mil calles llevan hacia ti?». Al equivocarse, hubo rebote y el turno fue para Moisés: «Y qué más da si no me acuerdo de más». Eso fue suficiente para Roberto Leal, que le dio la respuesta como válida.

Se trataba de Cosas de la edad, una de las canciones más conocidas de Modestia Aparte. Los siguientes en concursar fueron Michelle Calvó y Nacho Guerreros. Los dos tenían que adivinar una canción de 2007. Nada más comenzar a sonar la canción, la presentadora accionó el pulsador: «Es Bleeding Love de Leona Lewis». ¡Y la respuesta era correcta! Es evidente que Calvó tiene un gran oído musical, algo que ha dejado demostrado en esta divertida prueba del programa de Antena 3.