Feliciano López retrata con un zasca histórico a la periodista que odia a Jorge Vilda

Feliciano López utilizó las redes sociales para responder a la periodista Danae Boronat. La catalana escribió el siguiente comentario después de que la selección española femenina se clasificase para la final del Mundial: «Éxito de unas jugadoras que son buenísimas. Que demuestran que merecen todo el apoyo por parte de instituciones, federación, clubs, etcétera. Lo han logrado ellas solas».

Con todo el respeto, hoy es un día para felicitar a jugadoras y cuerpo técnico.Nadie en el deporte profesional gana solo, ni siquiera en deportes individuales. Ho sento molt però ha estat molt desafortunat això. Encara que no t’agradi no han fet història ellas solas. — Feliciano López (@feliciano_lopez) August 15, 2023

A Feliciano López no le gustó que la periodista dijera que lo habían «logrado ellas solas». Por lo tanto, no dudó en responderla con el siguiente mensaje: «Con todo el respeto, hoy es un día para felicitar a jugadoras y cuerpo técnico. Nadie en el deporte profesional gana solo, ni siquiera en deportes individuales. Lo siento mucho, pero esto ha sido muy desafortunado. Aunque no te guste, no han hecho historia solas».

La selección española femenina de fútbol hizo historia este martes al clasificarse para la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda después de imponerse por 2-1 a Suecia en una semifinal muy igualada y que se decidió a su favor en un trepidante tramo final, con un gol en el minuto 89 de Olga Carmona.

España sacó el billete para Sidney del próximo domingo, todo un hito para un equipo que sacó adelante un encuentro muy competido ante un rival muy experimentado y que le había golpeado con dureza cuando ya rozaba con los dedos la final. Pero, cuando parecía que se vería abocada a otra prórroga, encontró el resquicio para tumbar a un rival que opuso la resistencia prevista y colarse para la pelea por la gloria mundialista ante el ganador del Australia-Inglaterra.

Fueron una decena de minutos de máxima tensión, los que pasaron entre el gol de Salma Paralluelo, de nuevo decisiva, y el decisivo de Olga Carmona, justo después de que Rebecka Blomqvist hubiese repetido la historia de los cuartos de final. Esta vez no hizo falta media hora extra y el fútbol femenino español derribó una barrera que llevaba intentando tirar desde hace tiempo y apoyado en una generación maravillosa de jugadoras.

Para afrontar esta semifinal, Jorge Vilda le dio otra vuelta de tuerca al planteamiento de España y esta vez optó por meter a jugadoras más asociativas con la entrada de Alexia Putellas y la suplencia de Esther González, titular ante Suiza y Países Bajos, para jugar con Jenni Hermoso como referencia arriba.