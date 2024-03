Quién es Lola Lolita, una de las influences premiadas en la gala de los Premios Ídolo

Se llama Lola Moreno y en redes le conocen como Lola Lolita. Está de plena actualidad porque ha sido una de las premiadas en los Ídolo, la gala que organiza Dulceida para poner en valor a los creadores de contenido del momento. Pero, ¿quién es realmente esta joven y qué polémicas ha protagonizado? El año pasado se habló mucho de ella porque realizó una campaña para dar visibilidad al cáncer de mama y cometió un error. Se puso un pañuelo en la cabeza y algunos le acusaron de estar siendo frívola. Ella defendió que lo único que estaba haciendo era cumplir con un contrato que había firmado desde hacía tiempo.

Lo cierto es que Lola Lolita no tuvo malas intenciones a la hora de realizar la campaña, el problema es que es una enfermedad muy sensible y algunos no supieron entender sus comentarios. «Como veis, llevo un filtro que te hace vieja… A muchas nos da miedo que nos salgan arrugas. Pero para la gente que ha pasado por un cáncer de mama es algo maravilloso poder envejecer», declaró en un vídeo. Sus detractores le acusaron de estar «simulando la enfermedad» a cambio de repercusión mediática. No obstante, hay que recordar que en aquel momento ya era una de las personas más poderosas del Universo 2.0. En la actualidad tiene prácticamente los mismos seguidores que María Pombo.

Lola Lolita empezó su trayectoria en 2015 publicando vídeos en una red social llamada Musical.ly. En un primer momento lo hacía para entretenerse y no tenía ninguna intención de ganarse la vida siendo influencer, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que esto era una profesión como otra cualquiera y se animó a seguir avanzando. «Tenía 14 cuando comencé a subir vídeos por mi cuenta y a publicar cada tres días. Pero la gente pensaba que era patético hacer vídeos en una aplicación que parecía infantil», señaló en su documental ‘Las reinas de TikTok’.

El buen momento de Lola Lolita

Lola está atravesando una de las mejores etapas de su trayectoria profesional. Insiste en que ha superado muchos obstáculos porque había gente que se burlaba de ella cuando descubrió que publicaba contenido en las redes sociales. En la actualidad se ha convertido en uno de los rostros más influyentes del momento y ha dejado en silencio a sus enemigos. «La gente decía que era una pringada, en el instituto. Se reían de mí por hacer videos en una app», comenta al respecto.

Todo esto se ha visto recompensado en los Premios Ídolo. Esta ceremonia está organizada por Dulceida, pero la catalana promete que no tiene nada que ver en las nominaciones. Insiste en que detrás de ella hay un equipo muy profesional que tiene en cuenta muchos aspectos a la hora de nominar y entregar los galardones. Dulceida, cuyo verdadero nombre es Aída, se puso en marcha al darse cuenta de que algunos de sus compañeros estaban infravalorados.

Tanto Dulceida como Lola Lolita han hecho una gran defensa de las redes sociales desde que se posicionaron como personalidades conocidas. Ambas insisten en que es un trabajo como otro cualquiera. Admiten que está bien remunerado. «La gente solo ve un par de TikToks de quince segundos, dos historias y creen que no doy un palo al agua, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás», defiende la premiada en los Ídolo. Durante una charla con ‘Forbes’ aseguró que no tenía ningún secreto, que lo único que hace es ser natural e intentar que su contenido resulte creíble.

«Intento ser lo más natural posible. Aunque hace unos años tenía muchísimos complejos y me daba vergüenza mostrarme. Creía que a la gente no le iba a gustar. Y, curiosamente, el contenido al natural, sin planificar, siendo yo, es lo que mejor funciona y lo que más gusta a mi comunidad».

Así es la relación de Lola Lolita con su hermana

La hermana de Lola Lolita se llama Sofía Surferss, también es influencer y estuvo invitada a los Ídolo. A pesar de ser competencia, disfrutan de una relación muy buena e incluso crean contenido juntas. «Con mi hermana discutimos mucho. Pero tenemos una relación especial. ¡Cuando vivíamos juntas nos montábamos unas peleas! Pero ahora que cada una vive en su casa se han reducido las discusiones. No hay envidias entre nosotras. Tampoco competimos. Yo la admiro y admiro su fortaleza», comenta Lola al respecto.

La joven tiene muy buena conexión con su familia, de hecho su madre ejerce de representante. «Todos los días tengo que grabar las campañas con marcas es lo que tiene que estar más perfecto, es lo más aburrido, y luego están mis vídeos diarios. Comparto mi vida, yo ni educo ni nada, yo entretengo. Mi equipo somos yo y mi móvil. El mánager es mi madre y a no ser que tengas que hacer algo con un cámara, todo es con mi móvil», comentó durante una de sus entrevistas.