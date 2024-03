La infanta Elena baila al ritmo de ‘Paquito el chocolatero’

La infanta Elena ha estado en Galicia visitando a su padre, quien se ha desplazado hasta España para disfrutar de las regatas. Juan Carlos I se ha alojado en casa de su amigo Pedro Campos y ya disfrutado de la presencia de su hija, pero ¿por qué todo el mundo está hablando de ella? La infanta, después de este bonito encuentro, se trasladó a Madrid para asistir a una corrida benéfica organizada por Gonzalo Caballero en Las Ventas. Lo mejor es que este torero fue novio de Victoria Federica durante un tiempo, por eso es tan interesante analizar el comportamiento que la infanta tuvo con él.

Elena de Borbón fue amable, simpática e incluso se animó a bailar la famosa canción ‘Paquito el chocolatero’. Este evento solidario tenía un claro objetivo: dar visibilidad al sarcoma de Ewing, una enfermedad que padece María. María es una niña que ha inspirado a Gonzalo Caballero a crear este proyecto tan interesante. La joven lleva luchando contra el cáncer desde los cuatro años y ha demostrado ser una mujer valiente. El citado problema médico es el que acabó con Aless Lequio, el hijo de la actriz y presentadora Ana Obregón. Esta última insiste en que la única de avanzar es investigando y por eso ha creado una fundación.

La infanta Elena está muy comprometida con las causas solidarias y es una gran seguidora de los toros, por eso ha ejercido de madrina en ‘La sonrisa de María’. Este evento ha tenido lugar en Madrid, poco después del encuentro entre Elena de Borbón y Juan Carlos I. La hermana de Felipe VI a mostrado su faceta más relajada. Varios testigos insisten en que fue completamente generosa, habló con todo aquel que se acercó a ella e incluso se tomó varias fotografías.

El lado más solidario de la infanta Elena

‘La sonrisa de María’ es un proyecto que le ha devuelto la ilusión a Elena de Borbón. Lo cierto es que su actitud ha cambiado mucho en los últimos tiempos, tanto es así que en su cumpleaños hizo una excepción que no era nada habitual en ella. Una reportera de Telecinco descubrió dónde estaba y se desplazó hasta allí para hacer la entrega de un regalo. La ex mujer de Jaime de Marichalar no tuvo ningún problema en bajar la ventanilla de su vehículo y aceptar el obsequio de la periodista.

Doña Elena siempre ha mantenido las distancias. De hecho hace unos años tuvo un encontronazo con unos paparazzi que quisieron hacerle unas las preguntas durante un evento relacionado con la hípica. «Estoy acabada», le dijo a unos reporteros que únicamente querían charlar un rato con ella. Ha pasado mucho tiempo desde este incidente y el comportamiento de Elena de Borbón es muy distinto.

El foco de atención estaba puesto en Gonzalo Caballero, quien mantuvo una breve relación sentimental con Victoria Federica. La modelo y creadora de contenido es uno de los rostros más importantes de nuestra crónica social, por eso todo lo que hace termina convirtiéndose en tendencia. Sus novios han ganado mucho peso en los medios. Por ejemplo, el DJ Jorge Bárcenas pasó de ser alguien desconocido a uno de los artistas más mediáticos de la prensa rosa.

La infanta Elena acepta los planes de Victoria Federica

Victoria Federica guarda una estrecha relación con la Familia Real. En su momento se dijo que no tenía buena conexión con su tía, la reina Letizia. Pero el tiempo ha demostrado que esto no es así. Los expertos en casa real han llegado a firmar que doña Letizia le tiene mucho cariño, pues coincide bastante con ella en Zarzuela. La influencer acude al palacio con frecuencia para visitar a su abuela Sofía y aprovecha para charlar con la consorte.

Victoria Federica ha recibido muchas ofertas para trabajar en la pequeña pantalla, pero solo hay alguien que ha conseguido que firme el contrato definitivo. Estamos hablando de Pablo Motos, quien ha ofrecido a Victoria participar en ‘El Desafío’. De esta forma, la hija de Jaime de Marichalar pasa a formar parte de la cuadrilla de 7 y Acción, una productora cuyo propietario es el presentador de ‘El Hormiguero’.

En primera instancia, la infanta Elena no quería que Vic, como le conocen en su entorno más estrecho, trabajase en televisión. Sin embargo, se ha dado cuenta de que negarse no sirve de nada y ahora apoya las decisiones de su hija. El escritor Juan del Val, uno de los miembros del jurado de ‘El Desafío’, asegura que Victoria es una niña completamente normal que tiene una actitud muy cercana con el resto de sus compañeros.