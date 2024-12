Lola Lolita anuncia la ruptura con su novio Isaac Belk con un comunicado

Malas noticias para los seguidores de Lola Lolita. La influencer ha acudido a sus redes sociales para publicar uno de los vídeos más personales de su vida. Pues, tras años de relación sentimental con el también influencer Isaac Belk (conocido como Ibelky), ambos han tomado la decisión de tomar caminos por separado. Una triste situación que, por lo que han explicado, lleva sucediendo desde hace ya un tiempo. Pero, ha sido ahora cuando los jóvenes han decidido revelar la verdad a sus seguidores en redes sociales. Por ello, a través de un vídeo, ambos se han sincerado. «Has sido y serás siempre la historia y la persona más bonita de mi vida. Sé que hacemos lo correcto aunque nos duela, loveyou», escribió junto a la publicación.

Sin saber cómo comenzar a abordar el tema, Ibelky ha sido el encargado de contar lo sucedido y el motivo del vídeo juntos. «Hace un tiempo que ya no estamos juntos y no hemos dicho nada hasta ahora porque bueno… todo lleva su proceso (…) para que lo supieseis, pero tampoco queremos que se haga un drama de esto. Son cosas que pasan. Entendemos que también hay que mejorar por separado», dijo el influencer. Unas palabras que eran afirmadas en todo momento por Lola Lolita, que no podía ocultar su tristeza.

Debido a que el joven era el único que estaba hablando, le pidió a su ahora ex novia que dijese algo al respecto. «No sé qué decir, te lo juro», le dijo entre lágrimas. Debido a ello, fue Isaac quien continuó con el comunicado. Pero, en un momento dado, la empresaria de 22 años encontró la fuerza para hablar.

«Nos queremos mucho, pero son cosas que pasan. No hay que dar explicaciones de absolutamente todo», dijo. Un contundente comunicado que han querido realizar debido a que su relación sentimental ha sido completamente pública.

Desde que comenzó su noviazgo, hace más de tres años, ambos han compartido todo tipo de publicaciones juntos. Numerosas instantáneas donde manifestaban su profundo amor y lo bien que iba su romance. Pero, durante los últimos meses, el contenido juntos comenzó a reducirse considerablemente. Una situación que no pasó desapercibida por sus fans.

Isaac Belk a Lola Lolita: «Es que si no dices nada, la gente va a decir que yo estoy contento y tú llorando»

«Por favor, que nadie diga tonterías. Al igual que nos habéis tenido cariño, nosotros nos hemos tenido cariño y queremos pedir respeto», dice Ibelky con serenidad en el vídeo de la ruptura. «Es que… ¿Qué decimos? ¿Qué digo?», señala ella con la voz entrecortada. «Es que si no dices nada, la gente va a decir que yo estoy contento y tú llorando», le deja ver él.

«Hablamos para que no se haga un drama. Son cosas que pasan en la vida. Mientras haya amor y todo, ¿qué más da?», expresa Isaac Belk. «Vale, no podemos hacer un vídeo así llorando», le dice él a la que fue su pareja desde el 2021. «Han sido los mejores años de mi vida y os deseo, de verdad, de corazón, que podáis experimentar y vivir algo, aunque sea en un 1%, de lo que hemos vivido Lola y yo», señala él.

«Y nada, que si terminamos ha sido también para mejorar individualmente, que todo sea para mejor», agrega. «No pasa nada, pero se me escapan las lágrimas», confiesa Lola Lolita. Una publicación que ha sido noticia a nivel nacional y que ya acumula más de 7 millones de reproducciones.