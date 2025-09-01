No vas a ver nada mejor: la película de Luis Zahera que triunfa en Netflix

En la industria cinematográfica patria tenemos grandes actores como Antonio de la Torre, Bárbara Lennie o Eduard Fernández. Pero lejos de esos «primeras espadas» de nuestro cine, existe una figura que roba habitualmente todas las miradas, aunque casi siempre se presente como un intérprete secundario. Porque…¿existe alguna película en la que Luis Zahera no brille por su carisma natural? La recomendación de hoy, pasa por una película de Netflix donde nuevamente uno de sus personajes destaca sobre los elementos principales de la trama. No, no nos referimos a Celda 211 ni a El Reino. La cinta en cuestión es Xtremo, un título que aterrizó en 2021 en «la gran N roja» dispuesta a ser una especie de «John Wick» a la española.

Dirigida por Daniel Benmayor, responsable de Paintball o Bruc. El desafío, Xtremo aterrizo en la plataforma dirigida por Ted Sarandos como una de las primeras apuestas de la compañía por hacer crecer la industria nacional a través de un tipo de filmes un tanto inéditos en nuestro ecosistema audiovisual. En España somos especialistas en el drama y la comedia e incluso, tuvimos una época vinculada a la tendencia del terror, gracias a fenómenos como El orfanato. Sin embargo, cuesta mucho encontrar una historia que brinde unos niveles de acción a la altura de Xtremo. Benmayor tenía experiencia en el terreno, pues él había sido el responsable de la norteamericana Tracers, protagonizada por Taylor Lautner. Eso sí, esta película con Luis Zahera de secundario tenía como objetivo huir de la verosimilitud, fundiéndose en un relato casi comiquero, repleto de estereotipos y siendo en definitiva, profundamente honesta con el espectador. Pero ¿de qué trata Xtremo y quién más aparece en el elenco?

‘Xtremo’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Xtremo: «Dos años después de que su hermano Lucero traicionara a la familia, matando a su padre e hijo y dejándolo a él casi muerto, Max está listo para ejecutar su venganza. Pero el plan, cuidadosamente planeado, deberá adelantarse cuando los hombres de Lucero aparezcan en escena».

La idea original es de Teo García-protagonista del largometraje- y Genaro Rodríguez, a través de un guion configurado por Iván Ledesma, autor de la reciente Estación Rocafort. Para plasmar esta aventura de venganza y artes marciales, aparte del debut de García, Benmayor reunió a varias caras conocidas de la interpretación hispana. Desde el internacional Óscar Jaenada, hasta estrellas vibrantes y juveniles de la pequeña pantalla mediática española, como Óscar Casas y Andrea Duro. Entre medias, nos cruzamos con actores de sobrada veteranía y nivel. Alberto Jo Lee, Sergio Peris-Mencheta y el tristemente fallecido en 2022, Juan Diego.

Por supuesto, en la película el reparto vemos a un Luis Zahera que da vida a Urquiza, el personaje que aporta el valor emocional a toda una serie de secuencias de tiroteos, golpes y muertes en este ejercicio de Netflix por la acción total. El compostelano ya era de sobra conocido en el sector, habiéndose llevado el Goya a mejor actor de reparto por la anteriormente mencionada, El reino. Pero Xtremo despertó su auge como intérprete dentro del streaming. Años después, Zahera volvería a llevarse otro «cabezón» por su oscura performance en As bestas.

La película de Luis Zahera en Netflix

Por suerte para sus fans, Netflix es un vergel de contenido en el que poder disfrutar del trabajo del actor. Infiesto, Entrevías, Loco por ella, Sky rojo o Vivir sin permiso son sólo, algunos ejemplos donde es posible seguir vibrando con este secundario de lujo y eterno protagonista de nuestro cine.