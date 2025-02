Quién es Eduard Fernández: su edad, su pareja y su hija actriz

Eduard Fernández es uno de los actores más carismáticos de nuestro país, tanto que en 2025 está recogiendo los frutos de un 2024 en el que ha protagonizado dos de las películas más exitosas del año. El catalán forma parte del reparto de Marco y El 47, dos de las cintas que han llegado a la ceremonia de los Goya, que se ha celebrado en la ciudad de Granada. Así es su vida, sus películas y su hija que ha seguido sus pasos con gran éxito.

Nacido en la ciudad de Barcelona en el año 1964, aunque su familia, en concreto su madre, proviene de un pequeño pueblo de Burgos. Sus comienzos fueron en el mundo del teatro, al que llegó después de estudiar para Mimo, pero antes tuvo que comenzar a actuar por las calles de la capital catalana. De ahí saltó a locales de la ciudad, donde consiguió la oportunidad de comenzar a trabajar en las compañías Els Joglars, La Fura dels Baus o Lluís Pasqual.

No fue hasta el año 1999 cuando saltó al cine, en un papel para la película Los lobos de Washington, que le sirvió para ser nominado para Mejor Actor Revelación en los Goya. Desde entonces no ha parado de trabajar en el mundo del cine y raro es el año en el que no ha estrenado dos o incluso tres películas. También, en los últimos años, se ha convertido en un imprescindible de las series gracias a plataformas como Movistar Plus +, Netflix o HBO, donde los espectadores le han visto en títulos como La zona, 30 Monedas y Mano de Hierro.

La pareja actual de Eduard Fernández

Pese a ser una de las grandes estrellas de nuestro cine, el catalán ha querido mantener su vida íntima lejos de los focos y de la prensa. De lo poco que se sabe es que tuvo un matrimonio de 25 años con la escritora Esmeralda Berbel, con la que fue padre de Greta Fernández, su única hija, que ha seguido sus pasos en el mundo de la interpretación y que es una de las actrices consagradas.

Aunque ambos han reconocido que aquel divorcio muy duro de superar, cada uno lo tuvo que hacer con ayuda de diferente tipo, siguen manteniendo una buena relación.

En 2017 el amor volvió a llamar a su puerta, esta vez durante el rodaje de La Zona, serie en la que conoció a la actriz Ainhoa Aldanondo, con la que mantiene una relación desde entonces. La pareja apenas se deja ver ante las cámaras, aunque en la ceremonia de los Goya sí que han posado en la alfombra.

Con su hija Greta ha podido trabajar en la película La hija del ladrón y en la serie 30 monedas. Desde entonces, ambos han llegado a algunos de los papeles más importantes del cine español.