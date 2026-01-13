Ni ‘House of Cards’ ni ‘Succession’: la mejor serie que he visto es esta y la vas a devorar

Los seriales de despachos, alianzas y traiciones cobraron una relevancia especial con la llegada de El ala oeste de la Casa Blanca (Aaron Sorkin, 1999). Pero ha sido en los últimos años, a través del auge del streaming, donde ficciones como House of Cards en Netflix o Succession en HBO, comparten ese amor entregado a los personajes de moral ambigua en entornos de élite y lucha de poder. Ahora, dicha tipología de tramas inteligentes y ambientaciones solemnes se traslada al mundo de drama legal y es la mejor serie que vas a encontrar en Movistar Plus.

Nos referimos a la estimulante Legitima defensa, una ficción que adapta la célebre novela homónima de John Grisham. Conocida, aparte de por vender millones de copias en todo el mundo, gracias a la versión cinematográfica para la que Francis Ford Coppola en 1997 contó con la extraña pareja actoral de Matt Damon y Danny DeVito. Grisham al igual que otros autores como John le Carré o Michael Conelly, le ha proporcionado a la televisión y al séptimo arte, una ristra de material fantástico para configurar historias de gran impacto dentro del género judicial. Ahí están ejemplos perfectos de la talla de La tapadera (Sydney Pollack, 1993), El informe Pelícano (Alan J. Pakula, 1993), Tiempo de matar (Joel Schumacher, 1996) o El jurado (Gary Fleder, 2003).

Estrenada el pasado 8 de enero en la plataforma de la marca de Telefónica y concebida 38 después de la adaptación de Coppola, Legítima defensa se convierte en la mejor serie que podemos encontrar este mes en Movistar Plus. El propio Grisham produce la serie junto al sello Blumhouse Televisión, con Michael Seitzman en el puesto de showrunner y una distribución a cargo de CBS Television Studios.

‘Legitima defensa’: la mejor serie de Movistar Plus

La trama se centra en Rudy Baylor, un recién graduado en Derecho al que se le encarga un caso de negligencia médica junto a su jefa, Jocelyn Bruiser Stone y el asistente legal, Deck Shifflet. Frente a ellos estará el poderoso y despiadado bufete de abogados dirigido por Leo Drummond. El caso, a priori sencillo, terminará desatando una conspiración que involucra a todo el hospital.

En el reparto principal, destaca la presencia de Millo Callaghan como Rudy. Los fans de la series británicas lo recordarán por su participación en 2024 en el elenco de Rivales (disponible en Disney Plus), aunque este es su primer gran papel protagonista.

En el equipo de los «buenos» está rodeado por Lana Parrilla, dando vida a Stone y a P.J. Byrne encarnando a Shifflet. A Parrilla la hemos visto en otras series de éxito como Érase una vez (Adam Horowitz y Edward Kitsis, 2011) y en la cinta Atlas, el fenómeno viral que Netflix estrenó en 2024. Shifflet es un secundario habitual en grandes producciones de la industria, apareciendo en castings de proyectos como Babylon (Damien Chazelle, 2022) o A Complete Unknown (James Mangold, 2024).

Completan la lista actoral principal, Madison Iseman (Los caballeros del Zodiaco), Robyn Cara (Bodkin), Gemma Leah Devereux (Judy) y el ganador de tres Globos de Oro por Mad Men (Matthew Weiner, 2007), John Slattery, quien da vida a Drummond, el principal rival al que deberán enfrentarse los protagonistas si quieren destapar la verdad.

Tendrá segunda temporada

Aunque la primera temporada de Legítima defensa abarca todo el arco narrativo de la novela de Grisham, la CBS Television junto a los creadores y el equipo han decidido expandir la historia más allá del material original.

Con un final abierto, la próxima ronda de capítulos abordará tramas de conspiraciones inéditas que involucrarán por ejemplo, al exmarido del personaje de Bruiser. Se espera que la segunda temporada llegue al streaming en la segunda mitad del 2026.