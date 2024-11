Aaron Sorkin dirigirá una película biográfica sobre Al Schwimmer, el padre de la fuerza aérea de Israel

Warner Bros quiere recuperar la otrora buena imagen donde su sello, representaba un distintivo de calidad respetuoso con los autores. Por lo cual, más allá de haber dejado pasar el ingenio de Christopher Nolan o la cancelación fulminante de producciones como Batgirl, la marca que dirige David Zaslav no puede permitirse el lujo de dejar de ser el hogar de los cineastas más punteros. Es así como un poco, se explica el reciente fichaje de Aaron Sorkin para desarrollar una película biográfica sobre el que es considerado como uno de los principales impulsores de la fuerza aérea israelí, Al Schwimmer.

Sin contar con su trabajo en la magnífica El ala oeste de la Casa Blanca, Sorkin nunca ha colaborado en el terreno fílmico con Warner. El neoyorquino lleva años escribiendo elogiados guiones como Algunos hombres buenos, La guerra de Charlie Wilson o la adaptación de La red social, cinta por la que recibiría su primer y hasta el momento, único Oscar de su carrera. Eso sí, independientemente de estar considerado como uno de los mejores escritores de la industria, hace mucho que dio el salto también a la dirección. Concretamente, en 2017 estrenó Molly’s Game y en 2020, El juicio de los 7 de Chicago. Un drama judicial repleto de estrellas convertido en mito dentro de su filmografía, logrando obtener 6 nominaciones a las estatuillas doradas de la Academia. En 2021 estrenó Ser los Ricardo, un último relato donde volvió a tener presencia en los Oscar. Por tanto, con esa buena sintonía con los académicos, no es de extrañar la captación de la productora para aspirar a un filme diseñado para tener mucho que decir en el futuro circuito de premios. Se espera la autoría del guion por parte de Sorkin y del mismo modo, las labores de dirección de esta historia basada en hechos reales.

Sin todavía el conocimiento de un título oficial, el acuerdo incluye los derechos de adaptación de America’s Greatest Gift To Israel, un artículo publicado para Business Insider donde se explora la increíble vida de Schwimmer. El biopic estará producido por Eric Robinson y Ellen Goldsmith-Vein de la compañía Gotham Group, quienes actualmente se encuentran desarrollando Deliver Me From Nowhere, la historia tras la grabación del álbum ‘Nebraska’ de Bruce Springsteen, al que dará vida Jeremy Allen White.

¿Quién fue Al Schwimmer?

Habitualmente las tramas de Sorkin tienen que ver con personajes idealistas. De hecho, hace algunos meses se encargó de supervisar la adaptación en Broadway de Matar a un ruiseñor. Pero al mismo tiempo, su inventiva creativa ha destacado por navegar entre tramas rocambolescas y un desarrollo de los acontecimientos que suele enganchar de lleno a los espectadores, gracias al ritmo vertiginosos de sus diálogos. Habilidades perfectas para lo que a todas luces, parece una historia digna de James Bond o del agente Ethan Hunt.

Al Scwimmer fue un veterano condecorado en la Segunda Guerra Mundial que contribuyó tras el Holocausto, a la creación de un estado judío en territorio árabe. Por supuesto, los países vecinos como Egipto y Jordania se prepararon para recibir a los nuevos inquilinos de sus fronteras, mientras Estados Unidos se negaba a crear una especie de Guerra Fría en los países de Oriente Medio, Israel se quedaba sin la ayuda militar necesaria para establecer un nuevo hogar para su pueblo. Fue entonces cuando Schwimmer comenzó una operación internacional sin precedentes para, a través del contrabando, llevar 50.000 armas a Palestina y proporcionar 125 aviones militares. Una misión en la que participaron caras tan famosas como el publicista Bugsy Siegel, el mafioso Meyer Lansky y hasta el mismísimo Frank Sinatra.

Los historiadores describen estos hechos como una acción clave para salvar a Israel y darle a la incipiente nación una oportunidad de luchar, logrando establecer la superioridad aérea. Tras la detención y a pesar de rechazar el indulto, Schwimmer terminó siendo indultado por Bill Clinton en 2001.

La hazañas de esta figura histórica para los judíos ha sido representada en varios documentales como A Wing and a prayer, Above and beyond y otro centrado en Siegel bajo el título de Where I Stand: The Hank Greenspun Story.

¿Cuál es la agenda futura de Aaron Sorkin?

Además de este proyecto anunciado primeramente por Deadline, Sorkin lleva barajando cuál será su nuevo paso en la disciplina cinematográfica. Un impasse que en 2025 cumplirá cuatro años desde el estreno de su última película. Por lo que sabemos desde el pasado mes de abril, el escritor se encuentra enfrascado escribiendo el libreto de una hipotética secuela de La red social. Por lo que no sabemos realmente si esta o el biopic de Scwimmer llegará antes a la gran pantalla.